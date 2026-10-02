Pančevo Sportska dešavanja

Kup GFS Pančevo: Fudbaleri Dolova savladali goste iz Banatskog Novog Sela

18:00

02.10.2026

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Foto: Pixabay

U polufinalu Kupa GFS Pančeva, domaći fudbaleri Dolova savladali su goste iz Banatskog Novog Sela, koji su u Pančevo doputovali sa desetoricom igrača. 
Pobednik je praktično odlučen u prvih deset minuta, kada su Filip Pešterac i Aleksandar Ivanović postigli golove. Do odmora su oba rivala propustila svoje prilike, pa promene rezultata nije bilo.

Posle odmora domaći fudbaleri nastavili su sa dobrom igrom i stvorili nekoliko izglednih prilika pred golom Katanića, koji je uspeo da sačuva svoju mrežu. Ipak, Milenko Ševo je u 59. minutu iskoristio priliku i savladao golmana Katanića, da bi samo dva minuta kasnije Mandić smanjio prednost.

U finalu Kupa, 7. oktobra, sastaće se fudbaleri Dolova i Jedinstva Stević, a pobednik će podići pobednički pehar.

Dolovo – Sloga (BNS) 3:1 (2:0)

DOLOVO: Gledalaca: 100. Sudija: Danilo Živaljević (Pančevo) 7. Strelci: Pešterac u 4, Ivanović u 10. i Ševo u 59. minutu za Dolovo, Mandić u 61. minutu za Slogu.

DOLOVO: Crveni 7, Jovanović 7, Cvetković 7, Petković 7 (Stanojević 7), Đukić 7 (Milovac 7), Pešterac 7 (Barbu –, Ankucić –), L. Rakonjac 7, Nemček 7 (Luka 7), Ivanović 7,5, Ševo 7,5, Kuburović 7.

SLOGA: Katanić 7, Alavanja 6,5, Zalokar 6,5, Dimić 6,5, Mandić 7, Cvijetić 6,5, Bogdan 6,5, Petrov 6,5, Milekić 7, Didanović 6.
(Dnevnik)

Tagovi

Banatsko Novo Selo Dolovo Pančevo

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