 Ovako izgleda čudan i prelep saživot u belocrkvanskoj školi 

BELA CRKVA – Početak nove školske godine uvek donosi posebnu energiju, a Učenički parlament Tehničke škole „Sava Munćan“ iz Bele Crkve odlučio je da kroz objektiv zabeleži prve septembarske dane i predstavi autentičan dokumentarac o životu u ovoj obrazovnoj ustanovi. Njihove fotografije nisu samo puki zapisi, već trajna svedočanstva za školski Letopis koja čuvaju aktivnosti, uspomene i najlepša osećanja, objavio je Učenički parlament TŠ „Sava Munćan“Bela Crkva na svom Fejsbuk profilu.

Nova školska godina donela je i talas mladosti koji je ispunio sve kapacitete škole. Radionice, saloni, informatički kabineti, fiskulturna sala i učenički klub preplavljeni su energijom starih, ali i novoupisanih učenika i učenica koji tek hvataju korak sa novim obavezama. U ovoj školi ističu da se između đaka, profesora, nenastavnog osoblja, roditelja i saradnika godinama razvija odnos koji prevazilazi klasične institucionalne okvire.

„Postajemo jedna porodica u kojoj vlada jedan pomalo čudan saživot svakom ko prvi put uđe u našu školu. Međutim, vremenom shvate, odnosno osete, prihvatanje, razumevanje, slobodu, ljubav prema našoj deci i posvećenje“, poručuju iz Učeničkog parlamenta kroz emotivnu poruku dobrodošlice svim novim članovima ove školske porodice.

Pred Tehničkom školom „Sava Munćan“ je još jedna dinamična godina ispunjena radom na praktičnim veštinama, sticanjem teorijskog znanja i građenjem snažne zajednice. Đaci i profesori poručuju da su spremni da zajedno, korak po korak, stvaraju bezbedno i podsticajno okruženje u kojem se ceni svaki pojedinac i neguju prave životne vrednosti.

(Pančevac)