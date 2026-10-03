Paprike na pančevačkoj pijaci: Izbor veliki a cene skaču

Koje paprike su najbolje za ajvra, da li su bolje bele dugačke ili crvene šilje za zamrzavanje – o tome govore Pančevci na Zelenoj pijaci

– Duga bela – žute do bele boje od koje se prave belolučane, a za zimu se ostavljaju isključivo u zamrzivaču.

– Kurtovska kapija – iako ne mnogo debela, idealna za ajvar jer nema mnogo vode.

– Severija kapija – crvena vrlo dugačka do 20 centimetara i, kažu, takođe pogodna za ajvar.

– Palanačka kapija – dugačka je takođe, ali i šatirana zelenom i narandžastom bojom.

– Palanačko čudo – roga crvena, ona vrlo mesnata, ali kažu s mnogo vode.

– Smederevka – roga, ali različitih boja.

– Beli kalvil ili paradajz-paprika – idealna za barene paprike.

– Babura danica – one koje možete videti i po samoposlugama izuzetno jake crvene, žute ili zelene boje.

– Mačvanka – polubabura crvenožuta u obliku piramide.

– Morava – takođe polubabura, ali čistih boja, od zelene, preko crvene, do narandžaste.

– Somborka – klasična polubabura, ljutkasta.

– Palanačka babura – ona malo manja feferona crvene, žute ili zelene boje.

– Šorokšari – čuvena mađarka babura, slatka, služi za razna punjenja.

– Romana – ljuta dugačka zelena.

– Sirena F1 – ljuta zelena.

– Kobra – i naziv joj kaže da je ljuta i vrlo je dugačka, crvene boje.

– Zlatna medalja – klasična dugačka crvena paprika.

Teško je ne izgubiti se u ovakvom izboru paprika. Precizne nazive ne znaju ni prodavci. Ali se bar odokativno čini da se dobar deo može naći i na pančevačkoj Zelenoj pijaci. Najvažnije je ipak pogoditi da li su ljute ili slatke, debele, malo deblje ili tanke, i a još važnije da li pri pečenju ispuštaju mnogo vode – jer od toga ponajviše zavisi uspeh pravljenja ajvara.

– Mislila sam da su najbolje one najdeblje crvene. Dve godine sam ih kupovala. Osim što im je trebalo pola sata da se ispeku, iz njih bi se potom iscedio čitav valov vode. Sva sreća što nisam pravila ajvar, nego sam ih zamrzavala. Sada sam se naučila da jurim one malo tanje, zovu ih kurtovke – objašnjava nam Mira, koja tek koju godinu pravi sama zimnicu.

A neki bi da ih zamrznu, dok drugi imaju teoriju da zadržavaju jači ukus ako se odmah stave u tegle.

– To su ti peglane paprike. Majčini su s juga Srbije, pa znam kako ih treba začiniti i spraviti da opstanu tokom cele zime – ubeđena je još jedna naša sagovornica Maja.

Teorije su stvarno razne. I kada je reč o stavljanju u turšiju ljutih papričica. Da li s više ili manje sirćeta – jer od toga zavisi ljutina. A i znalce mogu da prevare prodavci jer, na primer, i one paprike koje ne treba da budu ljute znaju da iznenade.

– Poludim svake godine jer su paradajz-paprike vrlo često ljute. Uvek me ovi Leskovčani, koji dolaze kod nas na pijacu, uveravaju da uopšte nisu ljute. Ili njima ništa nije ljuto ili bi da prodaju po svaku cenu i za svaku cenu i ljutu paradajz-papriku. A stvarno je skupocena jer kila i na gajbu košta 180 dinara. A pošto ne mogu svaku da probam, jedino rešenje mi je da im izvadim seme pre kuvanja i da tako umanjim svima zajedno ljutinu. Pravim barene paprike jer takve ne mogu nigde da kupim. Takve paprike i u prodavnicam, a i na pijaci za početak nisu ni napravljene od paradajz-paprika, uglavnom su raskuvane i toliko su kisele da više liče na turšiju. Ne pravim ni ajvar. Nemam vremena time da se zanimam. Kupim dve-tri tegle, što je za nas dvoje dovoljno – ispričala nam je 60-godišnja Nina.

I dok su paradajz-paprike, začinjene pohvalama prodavačice iz Leskovca, i na gajbu 180 dinara, one za pečenje za ajvar ili peglane paprike, a i za zamrzavanje, na kutiju su prošlog vikenda već bile od 100 do 120 dinara. Pre dve nedelje za tu cenu su se mogle i birati.

Ko nema gde da založi vatru i ispeče paprike, jer one iz rerne teško se gule, a i nemaju šmeka, kod Slađe mogu da plate i pečenje 400 dinara.

A kupus? Tek je počeo da stiže. Bez džaka – da se glavica bira – kilogram je koštao 100 dinara.

(Pančevac / N. S.)

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