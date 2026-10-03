Pokret je život: Važni saveti za zdravlje starih u Pančevu

U Gerontološkom centru u Pančevu održano je izuzetno važno edukativno predavanje o značaju fizičke aktivnosti za zdravlje i kvalitet života starijih osoba. Predavanje su uspešno realizovale medicinske radnice Patronažne službe Doma zdravlja Pančevo.

Tokom ovog korisnog susreta, korisnici centra imali su priliku da kroz praktične savete saznaju koliko redovno i prilagođeno kretanje može da doprinese očuvanju pokretljivosti, snage i ravnoteže. Fizička aktivnost u trećem dobu direktno utiče na očuvanje samostalnosti starijih sugrađana, ali i na znatno bolje raspoloženje u svakodnevnom funkcionisanju.

Poseban akcenat tokom predavanja stavljen je na to da sve aktivnosti moraju biti u potpunosti usklađene sa individualnim mogućnostima i trenutnim zdravstvenim stanjem svakog pojedinca.

Predstavnice patronažne službe iskoristile su ovu priliku i da prisutnima predstave svoj redovan rad na terenu, koji obuhvata kontinuirano pružanje podrške i zdravstveno-edukativni rad sa stanovništvom svih generacija širom Pančeva.

Edukacije ovog tipa imaju ogroman značaj jer pravovremeno znanje osnažuje ljude, dok redovne i pravilne fizičke aktivnosti omogućavaju aktivniji, kvalitetniji i ispunjeniji život u starosti. Organizatori su nakon predavanja uputili veliku zahvalnost timu iz Patronažne službe na pokrenutoj inicijativi, korisnim savetima i izuzetnoj posvećenosti zdravlju naših najstarijih sugrađana.

Za uspešnu realizaciju ovog predavanja zaslužne su Jasna Stankov, Andrijana Markov, Tijana Zarić, Maja Lilić, Nada Nedeljkov, kao i mlada učenica Medicinske škole Milica Zarić, koje su još jednom potvrdile važnu poruku: „Pokret je život – a svaki korak je korak ka boljem zdravlju“.