Opovo: Položen venac u znak sećanja na pale borce

Povodom Dana oslobođenja Opova, danas je u parku Opova položen venac na spomenik – obelisk posvećen palim borcima i rodoljubima. Venac su položili predsednik Skupštine opštine Opovo, Miloš Markov i predsednik Mesne zajednice Opovo, Đura Stojanović. Nakon polaganja venaca, prisutni su minutom ćutanja odali poštu palim borcima, prenosi Naše Opovo.

Obeležavanje 2. oktobra ima posebno mesto u istorijskom sećanju Opova. Na ovaj datum 1944. godine Opovo je oslobođeno od nemačke okupacije, a sećanje na taj događaj i na ljude koji su dali živote za slobodu čuva se decenijama. Tradicija polaganja venaca na opovački spomenik deo je obeležavanja ovog značajnog datuma. Čuvanje sećanja na pale borce i važne događaje iz istorije ostaje deo zajedničke odgovornosti sadašnjih generacija, kako bi istorija i uspomena na one koji su dali svoje živote za slobodu ostali sačuvani i za generacije koje dolaze.