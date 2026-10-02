Gerontološki centar ugostio policiju

PANČEVO – Obeležavanje Međunarodnog dana starijih osoba u Gerontološkom centru Pančevo i ove godine biće povod za čitav niz edukativnih i kulturnih aktivnosti koje će se sprovoditi tokom celog oktobra.

Nakon uvodnih predavanja i svečanog otvaranja tradicionalne manifestacije „Zlatna jesen“, korisnike ove ustanove posetili su predstavnici Policijske uprave grada Pančeva.

Ovaj susret bio je posvećen podizanju svesti o bezbednosti i zaštiti najstarijih sugrađana. Tokom otvorenog razgovora sa policijskim službenicima, penzioneri su imali priliku da čuju ključne savete o tome kako da prepoznaju i zaštite se od različitih oblika prevara, zloupotreba u svakodnevnom životu i drugih rizičnih situacija koje često ciljaju upravo stariju populaciju.

Korisnici centra su aktivno učestvovali u tribini, postavljali pitanja i delili lična iskustva iz prošlosti. Iz Gerontološkog centra Pančevo uputili su veliku zahvalnost policijskim službenicima na izdvojenom vremenu i posvećenoj pažnji, naglašavajući da ovakve akcije imaju neprocenjiv značaj jer direktno doprinose osećaju sigurnosti, međusobnog poverenja i čvršće povezanosti sa širom lokalnom zajednicom.

Ovom uspešnom preventivnom akcijom poslata je jasna poruka da stariji sugrađani u Pančevu nisu sami, te da kroz pravovremenu informisanost i edukaciju postaju osnaženi da prepoznaju opasnost i da u svakom trenutku znaju kome mogu da se obrate za pomoć i zaštitu.

(Pančevac/S.L)