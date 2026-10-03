Veliko priznanje: Mladi plivač pančevačkog Dinama pozvan u reprezentaciju Vojvodine

Mladi i talentovani plivač pančevačkog Plivačkog kluba „Dinamo“, Miloš Pantić, dobio je zvaničan poziv Plivačkog saveza Vojvodine da bude deo selekcije koja će predstavljati pokrajinu na predstojećem jakom međunarodnom takmičenju u Mađarskoj.

Ovo prestižno priznanje predstavlja direktnu potvrdu Miloševog vanserijskog truda, rada i stoprocentnog zalaganja na treninzima, ali i ogroman uspeh za sam pančevački klub.

Poziv u vojvođanski tim stigao je uoči prestižnog XI HÓD Cup-a, koji će se održati 17. oktobra 2026. godine u mađarskom gradu Hodmezevašarhelju (Hódmezővásárhely).

Vetar u leđa za pančevačku školu plivanja

Iz tabora PK „Dinamo“ Pančevo sa ponosom ističu da je ovaj poziv u reprezentativnu selekciju plod sistemskog i predanog rada sa mlađim kategorijama. Klub kontinuirano nastoji da svim svojim mladim plivačima obezbedi vrhunske i kvalitetne uslove za pravilan sportski razvoj, napredak i ostvarivanje vrhunskih rezultata na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Miloš Pantić će na tatamiju i u bazenima u Mađarskoj braniti boje Pančeva i Vojvodine u izuzetno jakoj međunarodnoj konkurenciji. Uprava kluba, treneri i klupske kolege uputili su Milošu i ostatku vojvođanskog tima najsrdačnije čestitke, požlevši im mnogo sportske sreće i uspeha, uz nadu da će se iz Mađarske vratiti sa novim medaljama i oborenim ličnim rekordima.

(Pančevac/S.L)