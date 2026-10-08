Pančevo u slikama

Dečja nedelja: Revija frizura u pančevačkom vrtiću

18:30

08.10.2026

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Screenshot Youtube RTV Pančevo

U okviru Dečje nedelje, u vrtiću „Leptirić“ u Pančevu organizovana je revija frizura. Mališani su pokazali maštovitost, kreativnost i zanimljive frizure koje su pripremali uz pomoć roditelja, a kroz druženje i igru imali su priliku da se oprobaju i u ulozi pravih malih manekena.

Neobične punđe, kikice, lokne, šareni ukrasi i mnogo osmeha obeležili su reviju frizura u vrtiću „Leptirić“. U okviru Dečje nedelje mališani su na kratko postali manekeni i sa ponosom predstavili svoje frizure drugarima, prenosi RTV Pančevo.

Iza zabavne revije krije se i važan cilj. Ovakve aktivnosti podstiču kreativnost, samopouzdanje i slobodu izražavanja kod dece, ali ih istovremeno uče druženju, međusobnom uvažavanju i zajedničkom učestvovanju u različitim aktivnostima.

Dečja nedelja prilika je da se kroz igru i druženje još jednom podseti na značaj srećnog i bezbrižnog odrastanja. Mališani iz vrtića „Leptirić“ pokazali su da je za dobru reviju potrebno malo mašte, zanimljiva frizura i, pre svega, mnogo dobrog raspoloženja.

(RTV Pančevo)

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Dečja nedelja Pančevo revija frizura vrtić

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