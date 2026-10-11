ED Pančevo: Isključenja struje za ponedeljak, 12. oktobar

Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u ponedeljak, 12. oktobra, bez struje će biti potrošači u Pančevu, Kovačici i Padini.

13:00 – 14:00 – Marije i Lazara Dragićevića, Dr Jovana Erdeljanovića, Svetozara Miletića od Sinđelićeve do Ružine (neparna strana), S. Miletića parna strana 70-88 i Ružina 14.

Pančevo

09:30 – 10:30 – Novoseljanski put od Zrna ka Banatskom Novom Selu desna strana.

Kovačica

08:30 – 10:00 – Ul. Šturova do Ž. Zrenjanina do M. Tita, M. Tita od JNA do Šturove, Janka Čmelika od Hvjezdoslavove do M. Tita.

Kovačica

11:00 – 12:00 – Šturova od Žarka Zrenjanina do Partizanske, Hvjezdoslavova od Janka Čmelika do Nalepkove, Partizanska i Nalepkova.

Padina

09:00 – 13:30 – Žarka Zrenjanina od Dr Holubeka do 29. novembra, Nikole Tesle od Veljka Vlahovića ka Donjoj dolini.

(Pančevac)