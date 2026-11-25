Poslanici Skupštine Srbije počinju u 10 časova raspravu o poslednjoj tački dnevnog reda konstitutivne sednice – stalnom sastavu parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Skupština Srbije završila je juče rad glasanjem o članovima skupštinskih radnih tela.

Većinom glasova Skupština je usvojila odluku o članovima i zamenicima članova skupštinskih odbora. Za odluku je glasalo 133, protiv je bilo 93, troje nije glasalo, od 229 poslanika u sali. Skupština Srbije ima ukupno 20 odbora, piše RTS.

Među poslanicima koji su predloženi za članove i zamenike članova skupštinskih odbora, osim poslanika Studentske liste, su i Ahmedin Škrijelj, samostalni poslanik koji je izabran na listi „SDA – Sandžak – Čuvari Sandžaka“, zatim samostalni poslanik Usame Zukorlić, koji je izabran na listi „SPP – Pokret za ujedinjenje“, kao i Šaip Kamberi i Visar Mehmeti, koji su izabrani na listi „Albanska koalicija“.

Predsednik Skupštine Aleksandar Čupić saopštio je da je Skupština konstatovala ostavke Adrijani Mesarović i Nikoli Selakoviću na mesto ministra privrede, odnosno kulture, koje su podneli, jer su izabrani za narodne poslanike.

Konstitutivna sednica je počela 17. novembra, a do sada su izabrani predsednik parlamenta, potpredsednici, imenovana je generalna sekretarka i danas su izglasani članovi skupštinskih odbora.

Izborom stalnih delegacija biće završena konstitutvna sednica parlamenta.

(RTS)