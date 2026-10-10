OFK Vršac: Kostadinov potpisao prvi profesionalni ugovor

OFK Vršac potpisao je prvi profesionalni ugovor sa Stefanom Kostadinovim, mladim fudbalerom koji je ponikao u omladinskoj školi kluba. Saradnja je dogovorena na dve godine, a Kostadinov je nakon potpisivanja govorio o svojim ambicijama i značaju prilike koju je dobio.

Kako se navodi na zvaničnom sajtu OFK Vršca, Kostadinov predstavlja još jednog mladog igrača iz klupske omladinske škole koji se približava seniorskom fudbalu. Nakon potpisivanja ugovora zahvalio se rukovodstvu na ukazanom poverenju.

„Prvenstveno bih hteo da se zahvalim ljudima iz kluba i upravi na ukazanom poverenju. Daću sve od sebe da opravdam očekivanja. Za mene ovaj ugovor predstavlja potvrdu rada i truda koji sam uložio u ovaj sport i nadam se da će sve nadalje ići kako treba“, istakao je Kostadinov, prenosi RTV Pančevo.

Govoreći o tome šta smatra najvažnijim za razvoj mladog fudbalera, naglasio je da talenat mora da bude praćen velikim radom i odricanjem.

„Iskreno mislim da je fudbal sport u kojem je talenat dosta bitan, ali ne i najbitniji, jer je uz talenat potrebno dosta rada i odricanja i, pre svega, posvetiti se tom sportu. Mislim da su to najbitnije stvari.“

Kostadinov želi jubilarni pogodak i priliku u seniorskoj ekipi Mladi fudbaler postavio je sebi i konkretan golgeterski cilj. Do 100. pogotka na zvaničnim

utakmicama za OFK Vršac nedostaje mu još sedam golova, a nada se da bi jedan od njih mogao da postigne nastupajući za prvi tim.

„Pre svega bih voleo da možda što pre postignem 100. gol na zvaničnim utakmicama za OFK Vršac i, ako je moguće, da jedan od tih sedam bude u nastupu za prvi tim. Želim da se izborim za što više minuta i da ostvarimo što bolji uspeh ove sezone“, rekao je Kostadinov.

Potpisivanjem dvogodišnjeg ugovora Kostadinov je napravio važan korak u karijeri, dok će u narednom periodu nastojati da se izbori za minutažu u seniorskom sastavu OFK Vršca.

(RTV Pančevo)