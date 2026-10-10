Vučić se obratio u Leskovcu: Neću dozvoliti da neko gospodari Srbijom iz inostranstva

Aleksandar Vučić, nosilac liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, obratio se narodu u Leskovcu , rekavši „uvek sam srećan kada sam u Leskovac“, na šta je pozdravljen aplauzom.

Kaže da je najvažnije ono što se tiče života ljudi, i njihove budućnosti, Leskovca i juga Srbije.

– U prethodnih nekoliko nedelja sam radio na specijalnom programu za jug Srbije. Taj specijalni program podrazumeva sledeće stvari. Danas, na jugu Srbije, u pet okruga živi negde oko 854.000 ljudi. Smanjuje se broj ne samo zbog niskog prirodnog priraštaja, već i zato što ljudi idu u Beograd, i u manjoj meri u inostranstvo – rekao je on.

Ističe da će se program ticati šest oblasti.

– Prvo, to je dalja industrijalizacija i investicije. Napravićemo posebne subvencije za jug Srbije. Dakle onaj koji bude hteo da pravi fabriku na jugu Srbije, bilo domaći ili strani investitor, dobijaće značajno veće subvencije nego da ih pravi u Beogradu – rekao je on.

Cilj je da u narednih osam godina u ovih pet godina bude 20 strateških fabrika, plus desetine manjih fabrika u malim mestima.

– Dalje, infrastruktura, moraćemo da obnavljamo hiljade kilometara puteva, pruge, moraćemo da radimo i povezivanje energetske mreže. Da ni u jednom selu više nemamo drvene bandere, da u svakom selu ljudi znaju da su zaštićeni i da im neće nestajati struje. Pod tri je turizam. Pravićemo od mesta, od banja Prolom, Kuršumlijske i Lukovske, kao i u Topličkom okrugu, pre svega Sijarinske, Bujanovačke, sve do Niške. I naravno Vlasine koja mora 365 dana da privlači turiste, ogroman novac ćemo uložiti u to – naglasio je on.

Vučić kaže da je četvrta tačka program za poljoprivredu.

– Da bude napravljeno u Srbiji, napravljeno na jugu Srbije. Davaćemo dodatne subvencije, i za hladnjače i za proizvođače. Onaj koji proizvodi na jugu Srbije imaće najbolje subvencije države. Dalje, projekat podrške selima, posebno mladima koji hoće da ostanu na selu – rekao je nocilac liste “Ujedinjena Srbija”.

Kaže da je najvažniji razvoj ljudi, ulaganje u njihovo obrazovanje i pravljenje 10 velikih centara za dualno obrazovanje.

– Biće veće subvencije u svim ovim programima nego u drugim delovima Srbije. Sve opštine, posebno one sa malim sredstvima, dobiće veliki novac. I tu promenu politike ako dobijem vaše poverenje sprovodiću već od početka sledeće godine. Očekujte promene. A vama mnogo hvala. Napravili su transparent i napisali gospodar Vučić. A ja sam sluga Vučić, sluga svog naroda. A gospodar sam onih koji hoće da gospodare Srbijom iz inostranstva, i nikada im to neću dozvoliti – naglasio je Vučić.

Istakao je da su potrebne kapitalne investicije, i da će zato biti ulagano u obrazovne institucije u Leskovcu kako bi investicije bile privučene.

– To će mi biti glavni zadatak ako dobijem vaše poverenje. Imamo problema sa vodosnabdevanjem. I to se neće lako rešiti. Želim da se vide rezultati za tri ili četiri godine, a celu Srbiju da rešimo za osam godina. Ako to uspemo rešićemo probleme koje niko decenijama nije rešio – kazao je on.

Vučić dodaje da nije do kraja zadovoljan radovima u Leskovačkoj bolnici.

– Mora biti bolji odnos prema pacijentima. Ne može da se donese mamograf u Leskovac, a da on ne radi dva meseca. Što onda gradimo i radimo to. Biće potrebne velike promene, ne u smislu ulaganja u objekte, to radimo. I još nešto, od Vlasotinca do Vladičinog Hana obnovićemo sve zdravstvene objekte u prvoj godini mandata. Hoću kada nam stari ljudi i deca idu u bolnice i domove zdravlja da im bude čisto i uredno. Da majke imaju čista porodilišta, ne sobu za 20 majki, već za njih dve ili tri, da se oseća kao kod svoje kuće. Daje Srbiji ono što je najvrednije, da poželi da se vrati i da hoće opet da dođe. To ćemo uraditi u svih pet opština – naglasio je on.

Poverenje ne sme biti dato onima koji ništa ne predlažu, osim mržnje prema njemu.

– Kad ih zovem na duele, oni kažu: Vučiću, na ignor si. A bre, stvarno si mangup, jesi li to sam smislio. Nego, što nećeš na debatu? Izgleda da ste lagali sve ove godine, da ste izmišljali i varali narod, pričali mu bajke i laži. Lepe su bajke za pred spavanje, ali čovek kada se probudi ujutru realnost je drugačija. Oni dragi narode hoće da vam kažu da ih ne zanimate. Da ih ne zanima narod i niko, već samo njihove fotelje i kako će da se bogate. Pričali su da će da dovedu mlade ljude, imaju najstariju listu. A ko je novi? Šoškić, uništio bankarski sistem i dinar, i već sada kaže da ćete za jedan evro plaćati 200 dinara. I baš ga briga, osiromašiće penzionere i građane Srbije, ali će da napuni džepove sebi i tajkunima. Njihova lista je nastavak DOS-ovske liste iz 2000-ih godina. Hoće zemlju da nam vrate u prošlost, unište Srbiju, i da samo oni budu bogatiji i niko drugi – kazao je Vučić.

Kaže da će biti zaveden red među lokalne kabadahije, kao i u centralnoj vlasti.

– A videćete da će sprečavati ljude da izađu na izbore. Nemojte da ih se plašite, izbegavaćemo sukobe, nama to nije potrebno. I moja poruka svim starijim ljudima u zemlji. Vi svojim glasom štitite i mlađe članove svojih porodica koji možda to i ne razumeju. Vi štitite njih i branite njihovu budućnost. I zato vas molim da izađete u najvećem broju na predstojeće izbore – naglasio je nosilac liste “Ujedinjena Srbija”.

Zapitao je građane šta je spoljna politika blokadera, i rekao je da će prvog dana uvesti sankcije Rusiji.

– A mi smo četiri i po godine izdržali sukoba u Ukrajini, i čuvali smo tradicionalno prijateljstvo i nismo uveli sankcije. I baš zato imamo jeftiniji gas nego bilo ko u Evropi. Pustili smo i šta je Putin rekao, da se nada da ću biti predsednik Vlade, i sada kažu zaboravite i Putina. Tako su i sa Evropom. Prvo je bilo živela Evropa, a sada im ne valja. Ne, valjaju samo plenumi. U Srbiji u kojoj bih bio predsednik vlade, vi građani Srbije se pitate, a ne plenumi i ambasade. I ponosan sam na to – rekao je on.

Dodaje da blokaderi posebno mrze Republiku Srpsku, zato što su odande oterani od strane naroda.

– A što se Kosova i Metohije tiče, ne bi prošlo godinu dana priznali bi Kosovo. A mi im odavde kažemo – Kosovo i Metohija su deo Srbije, i biće deo Srbije, i zbog toga tražimo poverenje naših građana. Poseban pik imaju na žene, prema ženama. Valjda ih strašno nerviraju žene zato što su odgovorne i ozbiljne, i posebno vole da tuku žene. I zamislite kakvi su ljudi koji krvnički mogu pesnicama da udaraju žene. I niko od njih nije rekao ni žao nam je, ni izvinite. Kod njih je to dozvoljeno, Srdanović je iste večeri čestitao svojima na svemu što su uradili. A gledao je kako je Ljiljana Cvjetković krvnički udarena – kazao je Vučić.

(Pančevac/Objektiv)