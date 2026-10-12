Deo Pančeva i Jabuke ostao bez vode

Sa Banatskim pustolovom na Gulašijadi u Skorenovcu
14:00
12.10.2026
Zbog havarija na vodovodnoj mreži, bez vode su ostali deo naseljenog mesta Jabuka i deo Pančeva. U Jabuci je bez vode ulica Ribarska, od Kačarevačke do Ulice Prve.
U Pančevu je prekid vodosnabdevanja u Ulici Augustinčićevoj, od Prešernove do Ulice Save Šumanovića, kao i u celoj Ulici Save Šumanovića.
Sanacija havarija je u toku.
Mole se građani za razumevanje i strpljenje.
(Pančevac)
14:00
12.10.2026
09:49
07.10.2026
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