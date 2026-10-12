Deo Pančeva i Jabuke ostao bez vode

Zbog havarija na vodovodnoj mreži, bez vode su ostali deo naseljenog mesta Jabuka i deo Pančeva. U Jabuci je bez vode ulica Ribarska, od Kačarevačke do Ulice Prve.

U Pančevu je prekid vodosnabdevanja u Ulici Augustinčićevoj, od Prešernove do Ulice Save Šumanovića, kao i u celoj Ulici Save Šumanovića.

Sanacija havarija je u toku.

Mole se građani za razumevanje i strpljenje.

(Pančevac)