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Deo Pančeva i Jabuke ostao bez vode

12:31

12.10.2026

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Foto: JKP Vodovod

Zbog havarija na vodovodnoj mreži, bez vode su ostali deo naseljenog mesta Jabuka i deo Pančeva. U Jabuci je bez vode ulica Ribarska, od Kačarevačke do Ulice Prve.

U Pančevu je prekid vodosnabdevanja u Ulici Augustinčićevoj, od Prešernove do Ulice Save Šumanovića, kao i u celoj Ulici Save Šumanovića.

Sanacija havarija je u toku.

Mole se građani za razumevanje i strpljenje.

(Pančevac)

Tagovi

havarija Jabuka Pančevo Sanacija

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