Kulturno – umetničko društvo „SM Čigra“ održaće veliki godišnji koncert 21. decembra sa početkom u 18 sati u dvorani Kulturnog centra Opovo. Na koncertu će se predstaviti svi ansambli društva koreografijama koje su obeležile ovu godinu.

Članovi Kulturno-umetničkog društva „SM Čigra“ ovih dana pripremaju se za godišnji koncert koji će tradicionalno biti održan krajem decembra u dvorani Kultrnog centra u Opovu. Ova godina bila je izuzetno značajna, bogata nastupima, putovanjima i koncertima članova društva, a biće zaokružena novogodišnjim koncertom, prenosi RTV Pančevo.

U ovom kulturno – umetničkom društvu svakodnevno rade na promociji folklora, narodnog stvaralaštva i tradicije. Zato je upis novih članova otvoren tokom čitave godine, a probe se održavaju u Opovu i Pačevu, podseća Snežana Marjanov.

Kraj decembra u Opovu biće obeležen pesmom, igrom i dobrom atmosferom. Koncert KUD „SM Čigra“ prilika je da publika uživa u bogatstvu tradicije, ali i da zajedno sa izvođačima isprati godinu u duhu zajedništva i očuvanja narodnih običaja.

(RTV Pančevo)