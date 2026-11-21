Tokom nedavnog međunarodnog tekvondo turnira, svaki od preko 600 registrovanih kreveta u Vršcu bio je zauzet, zbog čega su gosti morali da potraže prenoćište u susednoj Beloj Crkvi. Ovaj južnobanatski grad, poznat po vinu i planinama, beleži stalan rast broja posetilaca, ali se sve češće suočava sa izazovom kako da ih sve ugosti, prenosi RTV.

Razvoj turizma i oslonac na privatni sektor

Turizam je postao jedna od najznačajnijih privrednih grana u Vršcu, koji nosi epitet grada vrhunskih vina i velikih sportskih događaja. Domaći i strani gosti dolaze tokom cele godine, privučeni poznatim festivalima, ali i lepotama Vršačkih planina i blizinom Deliblatske peščare.

Grad trenutno raspolaže samo jednim aktivnim hotelom u samom centru, zbog čega se oslanja uglavnom na privatni sektor. Prema zvaničnim podacima iz sistema e-Turista, u Vršcu su registrovane 122 smeštajne jedinice. One ukupno nude nešto više od 600 kreveta, a sve popularnija postaju seoska turistička domaćinstva i luksuzne vile na obodima planina.

Traži se krevet više

Tokom velikih događaja, potražnja znatno premašuje ponudu. Jasna Živković, predstavnica Turističke organizacije Vršca i članica lokalne Komisije za kategorizaciju smeštaja, objašnjava da grad nudi opcije za različite budžete i potrebe posetilaca, od poslovnih putovanja do dugih odmora.

„Naši kapaciteti su često potpuno popunjeni kada se održavaju međunarodna sportska takmičenja ili poznati festivali. Tada gosti moraju da traže prenoćište u okolnim opštinama, poput Bele Crkve“, ističe Živković.

Do kasne jeseni u ovom južnobanatskom gradu zabeleženo je oko 44 hiljade noćenja, a strukturu gostiju čine domaći turisti, ljubitelji sporta i posetioci iz susedne Rumunije.

Iako Vršac nema velike hotelske komplekse, toplina privatnih apartmana i bogatstvo vinskih podruma, u selima poput Gudurice, pokazuju da pravi turistički doživljaj ne zavisi samo od broja soba, već od autentičnog duha koji ovaj kraj nudi.

(RTV)