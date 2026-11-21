Otpravnik poslova Delegacije Evropske unije u Srbiji Džulijan Vasalo primio je u rezidenciji EU novoizabranog predsednika Narodne skupštine Aleksandra Čupića, sa kojim je razgovarao o evropskim integracijama Srbije, reformama i narednim koracima u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom.

Iz Delegacije EU je saopštene da su sastanku prisustvovali i predstavnici Studentskog pokreta, a istaknut je značaj uloge parlamenta u sprovođenju reformi neophodnih za napredak Srbije na evropskom putu, piše RTS.

Poseban naglasak stavljen je na vladavinu prava i pregovaračka poglavlja 23 i 24, koja se odnose na pravosuđe i osnovna prava, odnosno pravdu, slobodu i bezbednost.

Honoured to host the President of the Narodna skupština and Acting President of Serbia, Aleksandar Čupić at the EU residence on his first full day in office. In pursuing its democratic reform agenda the Serbian Parliament has a steadfast supporter in the EU. 🇪🇺🇷🇸 https://t.co/k61aAbmC0r — Julian Vassallo (@J_VassalloEU) November 20, 2026

„Učesnici su naglasili značaj jačanja demokratskih institucija, očuvanja nezavisnosti pravosuđa, unapređenja slobode medija i poboljšanja javne komunikacije o procesu evropskih integracija. Dogovoreno je i održavanje naknadnih tehničkih razgovora u drugim sektorima, posebno u oblastima obrazovanja, energetike i životne sredine“, navedeno je u saopštenju Delegacije EU.

Delegacija EU ponovila je posvećenost politici proširenja i podršci Srbiji na evropskom putu, uz ocenu da je kontinuirano sprovođenje reformi u svim oblastima neophodno za napredak u pristupnim pregovorima i bolje korišćenje mogućnosti koje pruža status kandidata za članstvo u EU.

Na sastanku je potvrđena zajednička opredeljenost za nastavak bliskog dijaloga i ubrzanje reformi koje bi trebalo da donesu konkretne koristi građanima Srbije.

Čupić izrazio žaljenje što neće prisustvovati samitu EU i Zapadnog Balkana Kako se navodi u saopštenju Delegacije EU u Srbiji, Čupić je izrazio žaljenje što neće biti u mogućnosti da prisustvuje samitu EU i Zapadnog Balkana naredne nedelje, ali je istovremeno ponovio značaj koji novo rukovodstvo pridaje saradnji sa Evropskom unijom. Naglasio je da odnosi sa EU i napredak u oblasti temeljnih reformi ostaju među najvišim prioritetima.

Vasalo je na svom Instagram nalogu objavio da mu je bila čast da u rezidenciji EU ugosti Čupića tokom njegovog prvog punog radnog dana na funkciji.

„U sprovođenju demokratskih reformi, Narodna skupština Republike Srbije ima čvrstog i pouzdanog partnera u Evropskoj uniji“, naveo je Vasalo.

Aleksandar Čupić je u četvrtak na sednici parlamenta izabran za predsednika 15. saziva Narodne skupšine.

(RTS)