Korak do medalje: Stevanović i Rakonjac četvrti na Svetskom kupu u Kairu

KAIRO – Srpski strelci Anđelija Stevanović i Aleksa Rakonjac zauzeli su četvrto mesto u konkurenciji miks parova u disciplini vazdušna puška na Svetskom kupu u Kairu. Naš prefinjeni tander je u finalu ostvario rezultat od 373,7 krugova, čime mu je za dlaku izmaklo pobedničko postolje.

Zlatnu medalju u ovoj disciplini osvojio je japanski par Misaki Nobate i Naokija Hanakave sa pogođenih 500,4 krugova. Srebro je pripalo hrvatskim strelcima Anamariji Turk i Miranu Maričiću, koji su zaostali za svega 0,1 krug, dok je bronzano odličje pripalo nemačkom tandemu Ane Jansen i Maksimilijana Ulbriha (436,8 krugova).

U Kairu je nastupio još jedan srpski miks par, Aleksandra Stojadinović i Lazar Kovačević, ali oni sa zauzetim 12. mestom u kvalifikacijama nisu uspeli da obezbede plasman u veliko finale.

(Pančevac/Agencije)