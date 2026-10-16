Čejić u finišu doneo OFK Vršcu pobedu protiv Teleoptika

Fudbaleri OFK Vršca ostvarili su važnu pobedu u okviru 14. kola Prve lige Srbije, pošto su na svom terenu savladali Teleoptik rezultatom 1:0.

Jedini pogodak na susretu postignut je u završnici utakmice. Uroš Čejić zatresao je mrežu Teleoptika u 83. minutu i doneo OFK Vršcu tri boda pred domaćom publikom.

Vrščani su do pobede došli u samom finišu, kada je Čejić iskoristio svoju priliku i postavio konačnih 1:0. Gol u završnici dodatno je uveličao slavlje domaćeg sastava i potvrdio značaj osvojenih bodova.

OFK Vršac je tako uspešno završio još jedan prvenstveni izazov i nastavio borbu za što bolji plasman u Prvoj ligi Srbije. Teleoptik je pokušao da odgovori do kraja susreta, ali je domaćin sačuvao minimalnu prednost.

Za OFK Vršac slede novi izazovi u prvenstvu, a pobeda protiv Teleoptika predstavlja važan podsticaj za nastavak sezone. Ekipa će u narednim kolima pokušati da potvrdi ovaj rezultat i nastavi sa osvajanjem bodova.

(OFK Vršac)