Južni Banat

Postavljeni usporivači brzine u Alibunaru

Ova kapitalna mera unutar naseljenog mesta sprovedena je sa primarnim ciljem drastičnog povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, a pre svega radi zaštite pešaka i dece.

13:09

17.10.2026

Podeli vest:

Foto: FB/MZ Alibunar

ALIBUNAR – U ulicama Prvomajska, Nemanjina, Zmaj Jovina i Mihajla Pupina u Alibunaru uspešno su postavljeni novi usporivači brzine. Ova kapitalna mera unutar naseljenog mesta sprovedena je sa primarnim ciljem drastičnog povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, a pre svega radi zaštite pešaka i dece.
Iz Mesne zajednice Alibunar napominju da je na terenu došlo do manjih izmena prilikom samog pozicioniranja pojedinih ležećih policajaca. Zbog toga će prateći saobraćajni znakovi, koji vozače blagovremeno upozoravaju na njihov položaj, u najkraćem roku biti pomereni i precizno usklađeni sa stvarnim mestom na kojem su usporivači montirani.
Nadležni apeluju na sve vozače koji prolaze kroz ove četiri frekventne ulice da maksimalno obrate pažnju na novu signalizaciju, striktno poštuju propisana ograničenja brzine i kretanje svojih vozila u potpunosti prilagode trenutnim uslovima na putu.

(Pančevac/MZ Alibunar)

Tagovi

bezbednost u saobraćaju MZ Alibunar Prvomajska ulica saobraćajna signalizacija usporivači brzine

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


Рок за reCAPTCHA проверу је истекао. Поново учитајте страницу.