Postavljeni usporivači brzine u Alibunaru

ALIBUNAR – U ulicama Prvomajska, Nemanjina, Zmaj Jovina i Mihajla Pupina u Alibunaru uspešno su postavljeni novi usporivači brzine. Ova kapitalna mera unutar naseljenog mesta sprovedena je sa primarnim ciljem drastičnog povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, a pre svega radi zaštite pešaka i dece.

Iz Mesne zajednice Alibunar napominju da je na terenu došlo do manjih izmena prilikom samog pozicioniranja pojedinih ležećih policajaca. Zbog toga će prateći saobraćajni znakovi, koji vozače blagovremeno upozoravaju na njihov položaj, u najkraćem roku biti pomereni i precizno usklađeni sa stvarnim mestom na kojem su usporivači montirani.

Nadležni apeluju na sve vozače koji prolaze kroz ove četiri frekventne ulice da maksimalno obrate pažnju na novu signalizaciju, striktno poštuju propisana ograničenja brzine i kretanje svojih vozila u potpunosti prilagode trenutnim uslovima na putu.

(Pančevac/MZ Alibunar)