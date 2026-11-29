Tokom jesenjih meseci, u baštama i na balkonima u prvi plan dolazi cveće koje uspeva i tokom hladnijih dana, a među najtraženijima su hrizanteme i viole. Prema rečima Igora Vujića, proizvođača cveća iz Opova, pravilan izbor sorti i adekvatna nega omogućavaju da dvorišta i terase ostanu bogate bojama i pre nego što stignu pravi zimski dani.

Vujić ističe za RTV Pančevo da je višegodišnje biljke poput hrizantema najbolje posaditi direktno u zemlju ukoliko planirate da ih zadržite za narednu godinu. S obzirom na to da zime više nisu toliko jake, hrizantema zasađena u tlu će uspešno prezimiti – nakon što odcveta, ona se osuši, a s proleća kreće nova zelena biljka koja ponovo cveta naredne jeseni.

Pored hrizantema, izuzetno je popularna viola, poznatija kao dan i noć, za koju stručnjaci savetuju da se sadi upravo u jesen:

Ukras tokom cele zime: Viola ulepšava dvorišta i balkone tokom tmurnih dana, a specifična je po tome što može da cveta čak i ispod snega.

Dug period cvetanja: Iako u januaru može neznatno da stagnira usled jačeg mraza, viola nastavlja intenzivno da cveta od ranog proleća pa sve do juna.

Sa padom temperatura, posebnu pažnju treba posvetiti osetljivim biljkama koje su tokom leta krasile terase, poput muškatli, koje je sada neophodno uneti u zatvoreni prostor. Vujić savetuje da je za muškatle idealno obezbediti prostoriju sa temperaturom od 5 do 10 stepeni Celzijusa, gde će biljka biti u fazi mirovanja i osigurana od smrzavanja.

Za građane koji žive u stanovima i nemaju ovakve prostorije, pa cveće moraju da drže pored prozora gde je toplije, preporučuje se drastično smanjenje zalivanja kako bi biljka mirovala što je više moguće. Ukoliko se muškatla u toplom prostoru preko zime izduži i izgubi na kvalitetu, problem se u proleće rešava jednim drastičnijim orezivanjem pre iznošenja na otvoreno.

(Pančevac/RTV Pančevo)