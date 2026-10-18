RGZ: Građanima dostupna nova aplikacija Geosrbija sa pristupom katastarskim podacim

Građanima je besplatno dostupna nova mobilna aplikacija Geosrbija koja im omogućava brz i jednostavan pristup katastarskim i drugim geoprostornim podacima, informacijama o nepokretnostima, vlasništvu i lokacijama, kao i brojnim drugim važnim informacijama o prostoru, saopštio je Republički geodetski zavod (RGZ).

Najveća novina je mogućnost personalizacije aplikacije prema potrebama korisnika, navodi se u saopštenju i dodaje da građani sada mogu da pristupe javno dostupnim katastarskim podacima, pregledaju podatke iz više od 30 tematskih oblasti, sačuvaju omiljene lokacije od interesa i koriste istoriju pretrage.

Prijava na aplikaciju je moguća putem naloga GeoSrbija ili naloga eUprava.

V. d. direktora RGZ-a Dalibor Babić istakao je da je cilj modernizacije da se građanima obezbedi jednostavan i neposredan pristup važnim informacijama, bez dodatnih troškova, u skladu sa datim obećanjima, uz kontinuirano unapređenje kvaliteta javnih usluga.

Aplikacija je dostupna putem Google Play prodavnice OVDE