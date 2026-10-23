Od 1. novembra zimske gume: Šta je još potrebno uraditi na kolima

Od 1. novembra počinje period obavezne upotrebe zimske opreme u propisanim uslovima, a nagle promene vremena već zahtevaju dodatni oprez u saobraćaju. Pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Veljko Ćurčić upozorava da letnje gume na temperaturama ispod sedam stepeni gube svoja svojstva i savetuje vozačima da na vreme pripreme automobile za zimu.

Pred nama je period sa čestim i naglim promenama vremenskih uslova, maglom, kišom i nižim temperaturama, što od vozača zahteva dodatni oprez i potpunu pripremu vozila za zimske uslove.

Pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Veljko Ćurčić izjavio je, u emisiji Prvog programa Radio Beograda „Jutro je“, da su ključne mere bezbednosti u prelaznom periodu poštovanje zakonskih propisa, prilagođavanje brzine uslovima na putu i provera tehničke ispravnosti automobila.

Specifični uslovi na putevima i preporuke za putovanja

Analizirajući uticaj vremenskih promena na opštu bezbednost, Ćurčić ističe da se u ovom periodu godine od vozača očekuje da često odstupe od očekivanog.

„Mi smo sada u jako specifičnom periodu godine gde često imamo i nagle promene vremena. Kao što vidite, ono što vozačima otežava okolnost jeste i pojava magle i česte, da kažem, pojave pljuskova i kiše, pa onda idemo red toplog vremena, i negde se od vozača očekuje da često odstupe od očekivanog“, navodi Ćurčić.

Dodaje da vozači u svakoj situaciji moraju biti spremni da brzinu prilagode uslovima i stanju puta, kao i da se informišu pre polaska na put.

„Najvažnije, ako krećemo na dalji put, moramo se informisati, moramo pratiti vremensku prognozu, i negde je savet da se u ovom periodu godine, ako planiramo duža putovanja, koristi taj najtopliji deo dana kako bi se izbegla i smanjena vidljivost i loša preglednost i malo drugačiji uslovi puta ako putujemo u ranim jutarnjim i kasnim večernjim časovima“, poručuje Ćurčić.

Zimski pneumatici i zablude o letnjim gumama

Podsećajući da je od 1. novembra do 1. aprila obavezno posedovanje zimske opreme, Ćurčić objašnjava šta se događa sa letnjim pneumaticima na niskim temperaturama.

„Letnji pneumatik je napravljen od tvrđih materijala i manje je elastičan u zimskim uslovima. Na temperaturama ispod 7 stepeni on gubi svoja svojstva. Zimski pneumatik ima čak i četiri i više puta bolje prijanjanje od letnjeg pneumatika“, objašnjava.

Napominje da zimski pneumatici imaju dublje kanale i šare koje sprečavaju zadržavanje vode i pojavu akvaplaninga, čime se ostvaruje bolja trakcija i stabilnost vozila.

Na pitanje vozača da li mogu koristiti letnje gume sa dobrim šarama tokom zime, odgovor je konkretan: „Odgovor je kratak i jasan – ne. Upravo zbog ovih karakteristika koje sam prethodno naveo“.

Provera vozila i važnost dodatne opreme

Priprema automobila ne završava se samo na pneumaticima. Ćurčić savetuje da svaki vozač kod servisera proveri akumulator, punjenje automobila, metlice brisača, tečnosti, grejanje i ostale vitalne sklopove.

„Nije zgoreg imati jednu lampu, nije zgoreg imati strugač za sneg, nije zgoreg imati neko ćebe, u zavisnosti gde planiramo putovanje i gde se nalazimo. I sve su to jako važne stvari. Kada pripremimo vozilo, mnogo nam je manji stres kada krećemo na put“, navodi on.

Umor, alkohol i statistika stradalih u saobraćaju

Ćurčić naglašava da su umor i alkohol izuzetno veliki faktori rizika, napominjući da za umor ne postoji tehnički indikator, već je jedini lek čvrst san.

Kada je reč o alkoholu, upućen je jasan apel.

Izneo je i ohrabrujuće podatke da je u odnosu na isti period prethodne godine 23 lica manje izgubilo život u saobraćajnim nezgodama, što ukazuje na to da se svest građana polako budi.

Preventivne aktivnosti i apel mladim vozačima

Agencija za bezbednost saobraćaja sprovodi brojne kampanje, uključujući subvencionisanu podelu zaštitnih ramova za traktoriste, edukativne časove u oko 70 lokalnih samouprava do kraja novembra, kao i predstave i projekte za decu.

Komentarišući propise za vozače sa 17 godina i probne dozvole, Ćurčić podseća na zakonska ograničenja poput zabrane upravljanja vozilom od 23 do 6 časova ujutru, ograničenja snage motora do 109 konjskih snaga, obaveznog pratioca i vožnje 10 odsto ispod ograničenja brzine.

Agencija u radu sa mladima koristi i lične priče osoba sa invaliditetom koje su preživele saobraćajne nezgode, kao i simulatore sudara, prevrtanja i pijanstva.

Za kraj, Veljko Ćurčić, u emisiji Prvog programa Radio Beograda „Jutro je“, upućuje apel svim učesnicima u saobraćaju:

„Moramo imati razumevanje jedni prema drugima, razumeti potrebe jedni drugih, spremni da oprostimo tuđu grešku u svakom trenutku, da povećamo nivo kulture u saobraćaju, da je kulturna stvar bezbedna stvar – da vežemo sigurnosni pojas, poštujemo saobraćajne propise i vodimo računa o drugima kako bismo želeli da neko vodi računa o nama“.

(Radio Beograd)