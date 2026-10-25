Preminuo bivši golman Partizana Darko Božović

Bivši golman Partizana i trener golmana Železničara Darko Božović preminuo je u 48. godini. Rođen u Podgorici, Božović je najveći deo svoje igračke karijere proveo nastupajući za srpske klubove.

Branio je boje Teleoptika, Srema iz Jakova, Mladenovca, zaječarskog Timoka, Srema iz Sremske Mitrovice, Bežanije, Partizana i užičke Slobode, pre nego što se otisnuo u inostranstvo.

Božović je od 2007. do 2010. godine nastupao za Partizan sa kojim je osvojio tri titule prvaka Srbije i dva pehara Kupa Srbije.

Upisao je i dva nastupa za reprezentaciju Crne Gore.

Trenersku karijeru završio je u Železničaru iz Pančevo, klubu čiji je deo bio i u kojem će ostati upamćen.

(RTV Pančevo)