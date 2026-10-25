Preminuo bivši golman Partizana Darko Božović

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25.10.2026
Bivši golman Partizana i trener golmana Železničara Darko Božović preminuo je u 48. godini. Rođen u Podgorici, Božović je najveći deo svoje igračke karijere proveo nastupajući za srpske klubove.
Branio je boje Teleoptika, Srema iz Jakova, Mladenovca, zaječarskog Timoka, Srema iz Sremske Mitrovice, Bežanije, Partizana i užičke Slobode, pre nego što se otisnuo u inostranstvo.
Božović je od 2007. do 2010. godine nastupao za Partizan sa kojim je osvojio tri titule prvaka Srbije i dva pehara Kupa Srbije.
Upisao je i dva nastupa za reprezentaciju Crne Gore.
Trenersku karijeru završio je u Železničaru iz Pančevo, klubu čiji je deo bio i u kojem će ostati upamćen.
(RTV Pančevo)
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