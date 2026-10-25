Uhapšen osumnjičeni za napad na majku Aleksandra Vučića

Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, određeno je zadržavanje do 48 sati M.N. (28) osumnjičenom da je jutros napao majku Aleksandra Vučića.

Uhapšeni je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela razbojništvo, rečeno je za Tanjug u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Osumnjičeni će u navedenom roku biti priveden na saslušanje u tužilaštvo.

Srpska napredna stranka saopštila je ranije danas da je verbalno i fizički napadnuta majka Aleksandra Vučića, u neposrednoj blizini Kalenić pijace.