Uhapšen osumnjičeni za napad na majku Aleksandra Vučića

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25.10.2026
Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, određeno je zadržavanje do 48 sati M.N. (28) osumnjičenom da je jutros napao majku Aleksandra Vučića.
Uhapšeni je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela razbojništvo, rečeno je za Tanjug u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.
Osumnjičeni će u navedenom roku biti priveden na saslušanje u tužilaštvo.
Srpska napredna stranka saopštila je ranije danas da je verbalno i fizički napadnuta majka Aleksandra Vučića, u neposrednoj blizini Kalenić pijace.
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