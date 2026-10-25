Politika Vesti

RIK: Izborni rezultat na osnovu 203 obrađenih BM

Lista "Ujedinjena Srbija" dobila 54,69 odsto odsto glasova, a "Studentska lista" 36,04.

21:25

25.10.2026

Podeli vest:

Foto: rik.parlament.gov.rs

RIK je objavio prve preliminarne rezultate izbora sa 203 obrađena biračka mesta po kojima je lista „Ujedinjena Srbija“ dobila 54,69 odsto odsto glasova, a „Studentska lista“ 36,04.

Lista „Ivica Dačić- Faktor stabilnosti“ 3,7 odsto.

Ostale liste imaju ispod dva odsto glasova.

Prema ovim podacima, izašlo je 68,84 odsto birača.

Tagovi

RIK; rezultati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


Рок за reCAPTCHA проверу је истекао. Поново учитајте страницу.