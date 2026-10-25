RIK: Izborni rezultat na osnovu 203 obrađenih BM

Okupljanje pristalica Studentske liste kod RIK-a
Lista "Ujedinjena Srbija" dobila 54,69 odsto odsto glasova, a "Studentska lista" 36,04.
22:21
25.10.2026
22:11Obraćanje iz sedišta “Studentske liste”: Pobedili smo na parlamentarnim izborima, ali to je tek početak
21:58Vučić priznao poraz
22:11Obraćanje iz sedišta “Studentske liste”: Pobedili smo na parlamentarnim izborima, ali to je tek početak
21:58Vučić priznao poraz
Lista "Ujedinjena Srbija" dobila 54,69 odsto odsto glasova, a "Studentska lista" 36,04.
RIK je objavio prve preliminarne rezultate izbora sa 203 obrađena biračka mesta po kojima je lista „Ujedinjena Srbija“ dobila 54,69 odsto odsto glasova, a „Studentska lista“ 36,04.
Lista „Ivica Dačić- Faktor stabilnosti“ 3,7 odsto.
Ostale liste imaju ispod dva odsto glasova.
Prema ovim podacima, izašlo je 68,84 odsto birača.
Lista "Ujedinjena Srbija" dobila 54,69 odsto odsto glasova, a "Studentska lista" 36,04.
22:21
25.10.2026
Lista "Ujedinjena Srbija" dobila 54,69 odsto odsto glasova, a "Studentska lista" 36,04.
22:11
25.10.2026
Lista "Ujedinjena Srbija" dobila 54,69 odsto odsto glasova, a "Studentska lista" 36,04.
21:58
25.10.2026
Lista "Ujedinjena Srbija" dobila 54,69 odsto odsto glasova, a "Studentska lista" 36,04.
21:25
25.10.2026
Lista "Ujedinjena Srbija" dobila 54,69 odsto odsto glasova, a "Studentska lista" 36,04.
21:07
25.10.2026
Lista "Ujedinjena Srbija" dobila 54,69 odsto odsto glasova, a "Studentska lista" 36,04.
16:47
24.10.2026
Lista "Ujedinjena Srbija" dobila 54,69 odsto odsto glasova, a "Studentska lista" 36,04.
14:21
24.10.2026
Lista "Ujedinjena Srbija" dobila 54,69 odsto odsto glasova, a "Studentska lista" 36,04.
13:30
24.10.2026
Lista "Ujedinjena Srbija" dobila 54,69 odsto odsto glasova, a "Studentska lista" 36,04.
12:00
24.10.2026
Lista "Ujedinjena Srbija" dobila 54,69 odsto odsto glasova, a "Studentska lista" 36,04.
00:00
24.10.2026
AUD
72.60 RSD
BAM
60.03 RSD
CAD
73.74 RSD
CHF
126.43 RSD
EUR
117.40 RSD
GBP
139.05 RSD
SEK
10.52 RSD
USD
104.56 RSD
22:21
25.10.2026
Ja Srbiju volim, nikad iz Srbije neću – poručio je Vučić.
21:58
25.10.2026
20:45
25.10.2026