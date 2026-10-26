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RIK obradio 8.077 biračkih mesta: Studentska lista 52,54%, Ujedinjena Srbija 39,29%

09:24

26.10.2026

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Foto: RIK

Republička izborna komisija (RIK) objavila je danas rezultate parlamentarnih izbora na osnovu 8.077 obrađenih biračkih mesta po kojima je Studentska lista dobila 2.211.400 glasova, odnosno 52,54 odsto, a lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ dobila je 1.653.868 glasova, odnosno 39,29 odsto glasova. Lista „Ivica Dačić- Faktor stabilnosti“ osvojila je 91.673 glasova, odnosno 2,18 odsto.

Ostale liste imaju ispod jedan odsto glasova.

Prema ovim podacima, na izbore je izašlo 4.211.957 birača, odnosno 68,78 odsto.

(Tanjug/RTV)

Tagovi

biračka mesta RIK Studentska lista Ujedinjena Srbija

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