Dnevni horoskop za 26. oktobar: Jarcu treba odmor, a Vaga je prezauzeta
Ovan neodgovoran, Bik i Škorpija sarađuju, Blizancima novi susret, Raku trebaju pravni saveti, Lav zaljubljen, Devici problemi u komunikaciji, Vaga prezauzeta, Strelac napet, Jarcu treba odmor, Vodolija usamljena, a Ribe spremne za novu vezu.
OVAN
Posao
Izbegavali ste odgovornost za određenu stvar ili segment. Sada vam se to vraća kao bumerang i postaje obaveza. Prionite na posao, jer ćete se raspravom još dublje zaglibiti.
Ljubav
Raspoloženje za male nežnosti i trenutke kada ste zajedni je u padu ovih dana. To je samo jedna faza, ali partner ne mora imati razumevanja za to.
Zdravlje
Izbegavajte sredstva koja podižu pritisak.
BIK
Posao
Neočekivano dobra saradnja sa nekim ko je rođen u znaku Škorpije. Bili ste na tankom ledu, ali ste se izvukli.
Ljubav
Vama je važno da znate šta partner oseća prema vama. To sada imate. Vaša veza je stabilna. Bikovi koji su slobodni mogu imati izlive nežnosti.
Zdravlje
Dobro.
BLIZANCI
Posao
Moguće su manje omaške u poslu. Koncentracije vam nije na najvišem nivou, ali se trudite da držite korak. Podrška jednog Lava.
Ljubav
Lako stupate u komunikaciju sa nepoznatim, i to je vaš adut. Posebno ste zanimljivi i privlačni vatrenim znacima danas. Zauzeti Blizanci se mogu upustiti u zabranjenu avanturu.
Zdravlje
Problem sa leđima.
RAK
Posao
Niste hteli da igrate prljavu igru, ali ste sada u blatu do guše. Razmišljate o tome kako bi bilo da ste drugačije postupili. Potražite savet advokata ili osobe koja poznaje prava.
Ljubav
Zapustili ste svoj izgled, pa ste gotovo neprimetni onima koji se dopadaju vama. Poradite malo na sebi i videćete kako pristižu pozitivne reakcije.
Zdravlje
Prehlada.
LAV
Posao
Ono što vi želite da postignete još uvek nije moguće. Imaćete opstrukciju iza koje stoji jedna Vodolija. Pripazite se intriga.
Ljubav
Kada vi volite, onda to činite svim srcem. Neko vam se jako dopada, ali vam nekako uvek izmakne. Slobodno načinite prvi korak, barijere koje vam se čine velike su samo maska.
Zdravlje
Problem sa srcem.
DEVICA
Posao
Imate osećaj da ste nešto propustili da uradite, ali ne znate šta. Izgleda kao da ste nekom dužni uslugu ili informaciju, ali da je ta usmena obaveza potisnuta.
Ljubav
Sa partnerom danas imate dosta toga da prodiskutujete. Jer, problemi su se gomilali, napetost je rasla, a niste imali pravu komunikaciju. Slobodne Device mogu rasterećeno da očekuju novo poznanstvo.
Zdravlje
Solidno.
VAGA
Posao
Ne mogu se svi ćoškovi zaokružiti. Tako je i kod vas. Zamisli koje ste imali se ne realizuju kako treba, a neke nikako. Potreban vam je tim saradnika koji može to da sprovede u delo.
Ljubav
Hronično ste zauzeti besmislenim obavezama, pa ne stižete da se posvetite vašoj vezi. Slobodne Vage bi mogle da se upuste u novu, strasnu vezu.
Zdravlje
Dosta dobro.
ŠKORPIJA
Posao
Neko vam je stao na žulj radi sitne koristi. Taj ne zna kome se zamerio, jer će osveta koju ćete pripremiti biti surova. Ali pre nego što to učinite, razmislite da li je vredno vašeg vremena.
Ljubav
Danas ćete služiti kao vreća za vežbanje. Partner ima svojih probleme i želi da ga saslušate, razumete i podržite. Možete se osećati smoždeno posle tog razgovora. Slobodne Škorpije mogu upoznati nekog ko ima tešku prošlost.
Zdravlje
Pripazite na ishranu, potrebno vam je više svežeg voća i povrća.
STRELAC
Posao
Osećate kao da vas obaveze bombarduju sa svih strana. Imate previše posla, a prijatelji ili rodbina imaju brojne poslovne molbe za vas. Dobro vam ide i u uzlaznoj ste putanji, ali ne možete baš sve da postignete.
Ljubav
Ponovo se javljaju problemi od ranije. Bi ste ubeđeni da je to prošlost, ali sada se vraća. Niste u pitanju vi, nego partner.
Zdravlje
Napetost raste.
JARAC
Posao
Prošli ste kroz dosta turbulentan period. Oko vas je bilo spletki i intriga, bilo je dosta tuđih grešaka i nerada, a nešto ste i vi smetnuli sa uma. Ali sada sve odlazi u zaborav, jer se rešenje nazire, i vi polako radite na njegovom ostvarenju.
Ljubav
Nemate puno vremena za partnera, a ponekad ni razumevanja. Poželite da pobednete na neko vreme. Jedna Vaga bi mogla da vam pruži ono što vam sada treba.
Zdravlje
Problem sa povišenim pritiskom.
VODOLIJA
Posao
U jedan projekat ste ušli sa dosta entuzijazma. Ali sada to ne izgleda tako sjajno. Apetiti saradnika su se povećali, a vi ste počeli da planirate rezervnu opciju. Potrudite se čisti izađete iz toga.
Ljubav
Osamljujete se i to partner primeti. Odnosi su dosta zahladneli. Slobodne Vodolije su spremne za spontanu vezu punu vatre i strasti.
Zdravlje
Sve bolje.
RIBE
Posao
Lepo ste isplanirali svoje poslove i obaveze, ali vas sustižu maleri. Moguće je da vam se pokvario neki tehnički uređaj od kojeg zavisi vaš posao.
Ljubav
Raspoloženi ste veoma romantično i najradije biste bili sami sa partnerom negde u toplom i sigurnom. Slobodne Ribe će su sklone zaljubljivanju. Moguć ulazak u problematičnu vezu.
Zdravlje
Prilično dobro.
(Luftika.rs)