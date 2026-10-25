Politika Vesti

Okupljanje pristalica Studentske liste kod RIK-a

22:21

25.10.2026

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Printscreen/X

Grupa pristalica Studentske liste okupila se večeras kod Londona, na raskrsnici ulica Kneza Miloša i Kralja Milana, u blizini zgrade Republičke izborne komisije.

Okupljeni dižu tri prsta u znak podrške Studentskoj listi, koja je na glasačkom listiću na današnjim parlamentarnim izborima bila pod brojem tri.

Ulica Srpskih vladara je zatvorena za saobraćaj, a ulica Kneza Miloša za sada je prohodna.

U Pionirskom parku i kod Starog dvora raspoređeni su pripadnici policije.

 

U Srbiji su danas održani vanredni parlamentarni izbori, a biračka mesta su zatvorena u 20 časova.

Republička izborna komisija (RIK) počela je da objavljuje prve preliminarne rezultate, prema kojima na izborima vodi lista “Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija”.

Prema Zakonu o izboru narodnih poslanika, RIK u roku od 96 časova od prijema svih zbirnih izveštaja o rezultatima glasanja donosi i objavljuje za sva biračka mesta ukupan izveštaj o rezultatima izbora.

Prema članu 8 tog zakona, organi za sprovođenje izbora su samostalni i nezavisni i rade na osnovu zakona i propisa donetih na osnovu zakona.

(Objektiv)

Tagovi

slavlje Studentska lista

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