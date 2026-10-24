Starčevo: Održana četvrta konferencija Agrarna jesen

Edukativna konferencija „Agrarna jesen“, u organizaciji Asocijacije agropreduzetnica Srbije, okupila je u Starčevu brojne stručnjake, poljoprivrednike, profesore i posetioce iz cele zemlje i regiona. Četvrta po redu manifestacija bila je posvećena razmeni znanja i iskustava, sa ovogodišnjim posebnim fokusom na aktuelne izazove u oblasti stočarstva.

Pod sloganom „Znanjem do imanja“ učesnici su imali priliku da prate stručna predavanja i učestvuju u panel diskusijama o zdravstvenoj zaštiti životinja, genetici i upravljanju farmama. Pored edukativnog dela, manifestaciju su pratili i izložba poljoprivrednih mašina, štandovi ženskih udruženja sa lokalnim proizvodima, kao i kreativni programi i jahanje za najmlađe posetioce.

Asocijacija je osnovana u oktobru prošle godine na Međunarodni dan žena na selu, a ovaj događaj uspešno je pokazao njihov doprinos razvoju domaće poljoprivrede i preduzetništva.

„Ovo je naša četvrta manifestacija i edukativna konferencija po redu. Do sada smo radili edukaciju preko 1000 poljoprivrednika, ne samo žena u agraru. To je veoma značajno za sve poljoprivrednike, jer to okupljanje i razmena saveta i iskustava mnogo znače za samo poboljšanje poljoprivredne proizvodnje“, izjavila je Vera Škulić, predsednica Asocijacije agropreduzetnica Srbije.

Organizatori ističu da je osnovni cilj bio pružanje podrške ženama koje žele da se bave poljoprivredom, ali i podizanje svesti o njihovoj ravnopravnoj ulozi u vođenju gazdinstava.

„Odlučili smo da naše selo stavimo na viši nivo i da dovedemo ljude iz cele Srbije i Republike Srpske. Cilj je da okupimo žene koje su u preduzetništvu, a nisu toliko istakle svoje proizvode, i da pružimo podršku svakoj ženi koja živi na selu. Žene nisu nevidljive, one su ravnopravne i njihova uloga je velika u celom agraru“, istakla je Tamara Nikić, članica udruženja.

Manifestacija je održana uz zvaničnu podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

(Pančevac/RTV Pančevo)