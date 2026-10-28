Studentska lista pozvala građane da se uzdrže od nasilja

Studentska lista (SL) saopštila je sinoć da izborni proces još nije završen i pozvala građane da sačuvaju dostojanstvo i nenasilan karakter borbe, ističući da će svi za koje se dokaže da su kršili zakon institucionalno odgovarati nakon formiranja nove vlasti.

“Nakon veličanstvene i nedvosmislene pobede na izborima, bitno je da naglasimo par stvari. Izborni proces i dalje traje i na nama je da osiguramo svaki mandat kako bi naša buduća vlast bila još stabilnija i snažnija, naveli su iz SL u saopštenju objavljenom na mreži X.

Istakli su da priznanje poraza odlazećeg režima ne zamenjuje zakonske i institucionalne procedure.

“Nije na nama da presudimo svima koji su kršili ljudska prava i zarobili institicuije – već na tim institucijama koje ćemo, nakon formiranja vlasti, osloboditi. Dakle naša pobeda ne označava kraj, ona označava početak jako dugog procesa obnove naše zemlje“, navode iz SL.

Kako dodaju, “svako ko se nije ogrešio o svog komšiju nema o čemu da strepi – oni koji su se ogrešili o državu i naše društvo će institicuionalno odgovarati“, kada se formira vlast i kandidati SL polože zakletvu u Narodnoj skupštini.

“Svako čija se krivica dokaže, odgovaraće pred zakonom, time ćemo započeti proces rehabilitacije naše države i uspostavljanje funkcionalnih institucija, koje će raditi za narod, a ne lične i partijske interese. Razumemo euforiju, nestrpljenje i akumulirani bes, znamo da očekujete pravdu zato vas uveravamo da će je biti, da će institucije konačno početi da rade svoj posao a da će se naši budući narodni poslanici zalagati za sve vas“, poručili su iz SL.

Oni još tvrde da će odlazeća vlast uraditi sve da bi SL prikazali u lošem svetlu.

“Od huškanja i provokacija do izazivanja incidenata, ali mi kao i do sada nećemo pasti na njihove jeftine trikove, zato negujemo dostojanstvo i poštenje koje su obeležile našu borbu“, dodaju.

Oni su pozvali građane da nastave da neguju nenasilje i dostojanstvo, zahvalivši im na poverenju i strpljenju tokom borbe.

“Naša borba je nenasilna, do sada smo istrajali u tome i obezbedili pobedu, sada je neophodno održati zrelost i dostojanstvo koje naš opštenarodni pokret neguje, navodi se u saopštenju.

(Pančevac/Tanjug)