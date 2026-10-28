VJT u Beogradu: Obavljen uviđaj ispred Ambasade Izraela gde je izvršen napad

Dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu obavio je uviđaj na licu nesta gde je prošle noći oko 00:15 časova ispred Ambasade Izraela napadnut policijski službenik beogradskog odreda Žandarmerije D.S, koji je obezbeđivao ambasadu, saopšteno je danas iz tog tužilaštva.

Napad je izvršilo za sada NN lice obučeno u crnu odeću, koje je otvorilo vrata kućice za obezbeđenje u kojoj se D.S. nalazio i sa dva noža u rukama krenulo ka njemu i uzviknuvši Alahu akbar, navodi se u saopštenju.

„Tom prilikom NN lice je jedan nož bacilo u pravcu D.S. pogodivši ga u levi obraz. Nakon toga je D.S. izvadio službeno oružje i ispalio nekoliko projektila u napadača i usmrtio ga na licu mesta. D.S. je konstatovana povreda u vidu posekotine levog obraza“, dodaje VJT.

Nakon uviđaja utvrđeno je da je upotreba službenog vatrenog oružja bila opravdana u samoodbrani, a rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja se nastavlja, zaključuje se u saopštenju.

(VJT)

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