Izbori za nacionalne savete: Upis na poseban birački spisak do 4. novembra

BEOGRAD – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i socijalni dijalog potvrdilo je da pripadnici nacionalnih manjina u Srbiji, koji ispunjavaju zakonske uslove, mogu da podnesu zahtev za upis u poseban birački spisak najkasnije do srede, 4. novembra 2026. godine u ponoć.

Iako je spisak zvanično zatvoren 23. oktobra, ovaj zakonski proceduralni prostor omogućava građanima da naknadno regulišu svoje pravo glasa pred predstojeće neposredne izbore.

Da bi građani učestvovali na izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koji su zakazani za 8. novembar 2026. godine, upis u ovu posebnu evidenciju je obavezan uslov. Svi koji nisu sigurni da li su registrovani, status mogu proveriti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Upit u poseban birački spisak.

Ukoliko podaci nisu upisani, zahtev za naknadni upis ili promenu podnosi se u nadležnoj opštinskoj ili gradskoj upravi prema mestu prebivališta, uz obavezno prilaganje važeće lične karte na uvid.

(RTV Kovačica)