Studentska lista traži smene u policiji, BIA i RTS-u 

Predstavnici Studentske liste održali su konferenciju za novinare u Pionirskom parku u Beogradu, na kojoj su iznenađujuće zahtevali hitne smene i ostavke ključnih funkcionera u bezbednosnom sektoru, pravosuđu i javnim medijskim servisima tokom prelaznog perioda i tranzicije vlasti. Iz pokreta su saopštili da im se brojni građani i rukovodioci već obraćaju kao uzbunjivači, zbog čega su otvorili posebnu imejl adresu za prijavu zloupotreba: uzbunjivaci@studenti.org.rs.

U domenu medija i regulatornih tela, predstavnica pokreta Mirjana Nikolić iznela je zahtev za ostavku Dejana Jovanovića sa Radio-televizije Srbije (RTS), navodeći da su zahtevi za ostavke Manje Grčić i Bojane Mlađenović već ispunjeni.

Nikolić je predložila uvođenje privremene uprave na RTS-u u dogovoru sa reprezentativnim sindikatima i javno pozvala četvoro članova Saveta REM-a da obrazlože zašto su glasali protiv uključivanja televizije „Informer” u izborni monitoring, zahtevajući i hitno pokretanje postupka zbog širenja govora mržnje na toj televiziji u roku od sedam dana.

Najobimniji zahtevi upućeni su bezbednosnom sektoru, gde je zatražena hitna i neopoziva ostavka direktora policije Dragana Vasiljevića, direktora Bezbednosno-informativne agencije (BIA) Vladimira Orlića, kao i šefa Vojnobezbednosne agencije (VBA) Đura Jovanića. Studentska lista je zatražila i momentalnu smenu načelnika UKP-a Marka Krička, komandanta Radoslava Repca, komandanta SAJ-a Igora Žmirića, načelnika PU Valjevo Vladimira Jerinića i načelnika Uprave za tehniku Gorana Colića, uz zahtev da se neosnovano smenjene starešine i članovi policijskih udarnih grupa odmah vrate na svoja radna mesta kako bi završili započete predmete.

Na kraju obraćanja, upućen je zahtev Vrhovnom javnom tužilaštvu da preispita predmete Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i dodeli ih Tužilaštvu za organizovani kriminal (TOK). Poseban apel upućen je glavnom tužiocu TOK-a Mladenu Nenadiću da hitno i bez odlaganja preduzme procesne radnje u javno eksponiranim predmetima „Nadstrešnica”, „Generalštab” i „Skaj prepiske”.

„Predstavnici odlazeće vlasti u prelaznom periodu, građani, radnici, rukovodioci, upravnici državnih preduzeća, ministri sadašnji i bivši, već neformalno kontaktiraju studentski pokret u svojstvu uzbunjivača. Kako bismo vodili evidenciju svih vaših prijava, otvaramo mejl na koji možete slati informacije. Zakon o zaštiti uzbunjivača vas štiti, a mi stojimo uz vas”, poručio je predstavnik Studentske liste na konferenciji.

(Pančevac/Dnevnik)