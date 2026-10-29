Vučić najavio krupne promene u SNS-u i prelazak u opoziciju 

Nosilac izborne liste „Aleksandar Vučić – ujedinjena Srbija“ i lider opozicije Aleksandar Vučić održao je vanrednu konferenciju za medije u sedištu Srpske napredne stranke na Novom Beogradu. Vučić je najavio krupne unutarstranačke izbore i promene, naglasivši da će u roku od mesec dana biti sazvana Skupština stranke na kojoj će se birati potpuno novo rukovodstvo. Prema njegovom planu, u Glavni odbor ući će dve trećine, a u Predsedništvo polovina novih ljudi koji su spremni za političku borbu u narednom periodu.

Lider naprednjaka se u svom obraćanju osvrnuo i na događaje i incidente koji su se, kako navodi, dogodili u protekla 72 sata nakon proglašenja izbornih rezultata, optuživši predstavnike nove skupštinske većine za sprovođenje otvorenog političkog i medijskog progona. On je naveo da se Srbija trenutno suočava sa „ogoljenim revolucionarnim terorom“ koji se lažno predstavlja kao vladavina prava i oslobađanje medija. Istakao je da su zabeleženi upadi na privatne slave, fizički napadi na aktiviste u više beogradskih opština, kao i pritisci na redakciju televizije „Informer“ i rukovodstvo RTS-a.

Vučić je takođe osudio hapšenje direktora Jovine gimnazije u Novom Sadu, navodeći da je tretiran kao kriminalac samo zato što je odbio da školu pretvori u politički instrument. Povodom tvrdnji predstavnika nove vlasti o nedostatku budžetskih sredstava za isplatu penzija, lider SNS-a je te izjave nazvao neistinama. On je poručio da će stranka delovati kao snažna, žestoka i odgovorna opozicija u parlamentu, gde će njihova poslanička grupa, koja broji 104 poslanika, nastupati pod zvaničnim imenom „Srbija protiv terora“.

„Sada o planovima. Mi ćemo imati sednicu izvršnog odbora, predsedništva, GO, poslaničkog kluba, u narednih tri dana sve. Predsednik stranke je to zakazao, i u roku od mesec dana zakazujemo skupštinu stranke da izaberemo novo rukovodstvo stranke. Biće ideja da u glavni odbor uđe dve trećine novih ljudi, da u predsedništvo uđe polovina novih ljudi, da vidimo kako sebe da menjamo i da budemo pripremljeni za teško vreme koje dolazi. Da imamo ljude koji neće odstupiti od ideje pod prvim talasom i vetrom koji udari”, izjavio je Aleksandar Vučić.

(Pančevac)