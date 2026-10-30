Ponavljanje izbora u nedelju na 53 biračka mesta, počela predizborna tišina

Vanredni parlamentarni izbori biće ponovljeni na 53 biračka mesta u nedelju, 1. novembra, na kojima je poništeno glasanje ili se rezultati od 25. oktobra ne mogu utvrditi, a u ponoć počela je predizborna tišina koja će trajati do zatvaranja tih biračkih mesta.

Republička izborna komisija (RIK) donela je sinoć rešenja o sprovođenju ponovnog glasanja u nedelju, 1. novembra na 53 biračkih mesta za koja je konstatovano da ne mogu da se utvrde rezultati glasanja.

Izbori će biti održani od 7.00 do 20.00 časova, a pravo glasa na ponovljenim izborima ima 24.438 građana, a RIK je doneo odluku i da se štampa isti broj glasačkih listića.

Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević rekao je da se ponavlja glasanje na izborima za narodne poslanike na biračkim mestima za koje je rešenjima nadležnih lokalnih izbornih komisija konstatovano da se rezultati glasanja ne mogu utvrditi, a to je ukupno 31 biračko mesto. To su biračka mesta broj 3, broj 13, 24, 42, 46, 47, u Aleksincu.Na biračkom mestu broj 19, u Bačkoj Topoli, biračko mesto broj 10 u opštini Bojnik, biračko mesto broj 17, opština Vladičin Han, biračko mesto broj 27, Vladičin Han, 35, Vladičin Han, 39, 40, 46 i 47, Vladičin Han.

Ponavlja se i na biračkom mestu broj 20, opština Inđija, biračkom mestu broj 4, broj 10 u opštini Koceljevo, biračko mesto broj 14, 26, 32, sve u opštini Koceljevo. Zatim na biračkom mestu broj 14 u opštini Kula, biračko mestu broj 30 u opštini Kuršumlija.

Na biračkim mestima broj 28, 29, 30, 34, 35 u opštini Majdanpek. Biračkom mestu broj 73 u Subotici, broj 16 u opštini Ćuprija, broj 35 u opštini Šid.

Ponavlja se glasanje i na 22 biračka mesta na kojima je rešenjima izbornih i lokalnih izbornih komisija poništeno glasanje. To su biračko mesto broj 16, 74 u Aleksincu, biračko mesto broj 24; broj 26; broj 36, u opštini Babušnica.

Zatim na biračkom mestu broj 34, 40, 44, u opštini Bačka Topola, biračkom mestu broj 1 i 25 u Zemunu; biračkom mestu broj 4 u opštini Kanjiža; broj 111 u gradu Kruševcu; broj 13 u opštini Kuršumlija; broj 32 u gradu Loznici; broj 20 u opštini Ljig, broj 81 u gradu Novom Pazaru, biračkom mestu broj 27, opština Petrovac na Mlavi.

Izbori se ponavljaju i na biračkom mestu broj 33 u gradu Pirotu, biračkom mestu broj 3 u gradu Požarevcu, biračkom mestu broj 12 u gradu Prokuplju, broj 66 u opštini Trstenik i biračkom mestu broj 21 u opštini Ćuprija. Prema Zakonu o izboru narodnih poslanika, na biračkom mestu se ponavlja glasanje ako je konstatovano da se na tom biračkom mestu ne mogu utvrditi rezultati glasanja ili ako je glasanje na tom biračkom mestu poništeno.

Rešenje o sprovođenju ponovnog glasanja na biračkom mestu RIK donosi u roku od tri dana od dana kada je na vebprezentaciji objavljeno rešenje kojim je konstatovano da se na tom biračkom mestu ne mogu utvrditi rezultati glasanja, odnosno rešenje kojim je glasanje na tom biračkom mestu poništeno.

Izborna tišina

Ponovno glasanje sprovodi se u roku od 10 dana od dana donošenja rešenja o sprovođenju ponovnog glasanja. Izborna tišina pred ponavljanje vanrednih parlamentarnih izbora na 53 biračka mesta počela je u ponoć i trajaće do zatvaranja tih biračkih mesta u nedelju u 20 časova.

Tokom izborne tišine zabranjeno je bilo kakvo vršenje izborne kampanje i uticanje na volju birača.

Prema Zakonu o izboru narodnih poslanika, zabranjeno je 48 časova pre dana glasanja i na dan glasanja do zatvaranja biračkih mesta da se u medijima i na javnim skupovima objavljuju procene rezultata izbora, javno predstavljaju kandidati na izborima za narodne poslanike i njihovi izborni programi i pozivaju birači da glasaju, odnosno da ne glasaju za određene izborne liste.

Za kršenje ovih odredbi zakonom su predviđene novčane kazne za pravna lica, odgovorna lica u pravnim licima i fizička lica.

Rokovi za konstituisanje Narodne skupštine

Rokovi za konstituisanje novog saziva Narodne skupštine počinju da teku kada se objave konačni rezultati parlamentarnih izbora, a Republička izborna komisija (RIK) ukupan izveštaj o rezultatima izbora objavljuje u roku od 96 časova od prijema svih zbirnih izveštaja lokalnih izbornih komisija o rezultatima glasanja.

Prema zakonu, birački odbor utvrđuje rezultate glasanja na samom biračkom mestu, a lokalna izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta donosi za sva biračka mesta koja se nalaze na njenoj teritoriji zbirni izveštaj o rezultatima glasanja.

Zbirni izveštaj o rezultatima glasanja u inostranstvu donosi RIK. U roku od 96 časova od prijema svih zbirnih izveštaja o rezultatima glasanja, RIK donosi i objavljuje za sva biračka mesta ukupan izveštaj o rezultatima izbora.

Vanredni parlamentarni izbori, na kojima učestvuje 18 lista, od kojih devet ima položaj izborne liste nacionalne manjine, održani su u nedelju, 25. oktobra, a prema preliminarnim rezultatima RIK-a, na osnovu 8.338 obrađenih biračkih mesta od ukupno 8.392, „Studentska lista“ osvojila je 53,04 odsto obrađenih glasova, dok je lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ osvojila 38,97 odsto.