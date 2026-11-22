Opština Kovačica raspisala je javni poziv za dodelu besplatnih dečjih auto-sedišta za decu rođenu u periodu od 1. januara do 1. novembra 2026. godine.

Pravo na podnošenje prijave imaju roditelji, odnosno staratelji, koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Kovačica i poseduju putničko motorno vozilo u vlasništvu jednog od roditelja, staratelja ili člana zajedničkog domaćinstva, piše RTV Kovačica. Obrasci zahteva i spisak potrebne dokumentacije mogu se preuzeti na pisarnici Opštinske uprave opštine Kovačica ili putem linka na sajtu Opštine Kovačica.

Popunjena dokumentacija podnosi se na pisarnici Opštinske uprave opštine Kovačica ili se može poslati poštom na adresu Maršala Tita 50, 26210 Kovačica. Na koverti je potrebno naznačiti: „Prijava na javni poziv za dodelu besplatnih auto-sedišta za decu – Savet za bezbednost saobraćaja opštine Kovačica“.

(RTV Kovačica)