Pred božićne i novogodišnje praznike proizvođači cveća pripemaju biljke koje će se kupovati najviše u decembru.

Jesen i zima u plasteniku ne znače i kraj poljoprivrednih radova. Ovo je period godine kada proizvođači cveća pripremaju ponudu za 8.mart, ali i za proleće kada najviše ljudi kupuju cveće. Za ove poslove neophodno je zagrejati plastenike, kako bi biljke imale dobre uslove za rast i napredak.

Tokom jeseni i zime plastenici nisu prazni, u njima ima posla i kada dođe hladno vreme. Pred božićne i novogodišnje praznike proizvođači cveća pripemaju biljke koje će se kupovati najviše u decembru, ali se već uveliko razmišlja i radi za prolećnu ponudu cveća, kaže Igor Vujić, proizvođač iz Opova, prenosi RTV Pančevo.

U plastenicima je važno održavati odgovarajuću temperaturu i vlažnost vazduha. Biljke da bi napredovale moraju da imaju dobre uslove za napredak na kojima proizvođači moraju svakodnevno da rade.

Iako je vegatacija usporena zbog nižih temperatura i manjka dnevne svetlosti u plastenicima se nastavlja proizvodnja. Zato za cvećare nema odmora tokom godine, jer biljke i zimi i leti zahtevaju posebnu pažnju.

Proizvodnja cveća odvija se tokom čitave godine, a zima je period kada se biljke redovno neguju, prihranjuju i pripremaju za narednu fazu rasta. Kontrola temperature i uslova u plasteniku je posebno važna kako bi cveće sačuvalo kvalitet i bilo spremno za kupce kada dođe vreme.

(RTV Pančevo)