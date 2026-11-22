Uređenje i održavanje javnih površina, kao i unapređenje sistema odlaganja otpada, među važnijim su aktivnostima JKP „Univerzal“ Alibunar.

JKP „Univerzal“ Alibunar privodi kraju radove na uređenju javnih površina, dok se istovremeno razmatra postavljanje dodatnih kontejnera kako bi građanima bilo olakšano odlaganje otpada. Jedan od prioriteta ovog preduzeća ostaje i rešavanje dugogodišnjih problema na deponiji.

Uređenje i održavanje javnih površina, kao i unapređenje sistema odlaganja otpada, među važnijim su aktivnostima JKP „Univerzal“ Alibunar, prenosi RTV Pančevo. Radovi na uređenju javnih površina privode se kraju, a u planu je i postavljanje dodatnih kontejnera na teritoriji opštine, istakao je vršilac dužnosti direktora Davor Petrović.

Pored redovnog održavanja komunalne higijene, posebna pažnja posvećena je i problemima na deponiji, koji su prisutni već godinama. Nadležni ističu da se na rešavanju ovih problema kontinuirano radi.

U JKP „Univerzal“ naglašavaju da će i u narednom periodu nastaviti aktivnosti usmerene na poboljšanje komunalnih usluga. Prioritet ostaje održavanje urednih javnih površina, obezbeđivanje boljih uslova za odlaganje otpada i postepeno rešavanje dugogodišnjih problema na deponiji, kako bi životna sredina bila čistija i bezbednija za sve stanovnike opštine Alibunar.

(RTV Pančevo)