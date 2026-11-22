Baletski studio „Royalty“ iz Vršca predstaviće u nedelju, 22. novembra, u Narodnom pozorištu „Sterija“ svoju verziju „Labudovog jezera“. U predstavi će učestvovati oko 100 balerina uzrasta od dve i po do 20 godina i jedan baletan, a koreografija spaja elemente klasičnog baleta i savremene igre.

Publika će imati priliku da pogleda drugačije scensko tumačenje jednog od najpoznatijih klasičnih baleta, piše RTV. Kako najavljuje koreografkinja Sofija Banašević, predstava je prilagođena izvođačima različitog uzrasta, a originalna priča i koreografski elementi dopunjeni su savremenim plesnim izrazom.

U pripremi učestvuju devojčice i devojke koje pohađaju baletske škole „Lujo Davičo“ iz Beograda, ali i one koje se baletom bave kroz rad studija. Pojedine su učenice osnovne baletske škole, dok neke već pohađaju srednju baletsku školu. Za deo njih pripreme predstavljaju dodatni izazov jer zbog školovanja i proba moraju da putuju u druge gradove.

Banašević ističe da su za napredovanje mladih balerina najvažniji upornost i podrška roditelja. Kao jednu od prepreka navodi to što Vršac nema srednju baletsku školu, zbog čega devojke koje žele da nastave formalno obrazovanje u ovoj oblasti moraju da odlaze u druge gradove.

Pored tehničkog napretka i rada na koreografiji, važan deo pedagoškog pristupa je da deca uživaju u plesu i nastupima. Prema rečima koreografkinje, cilj nije samo savršeno izvođenje pokreta, već i da mlade balerine sa scene odlaze srećne i zadovoljne.

Posebno mesto u predstavi imaju i kostimi. Prvi put će čitava jedna grupa nastupiti u baletskim haljinama, odnosno pačkama, što je za najmlađe plesačice jedan od važnih trenutaka u njihovom baletskom iskustvu.

Izvođenje „Labudovog jezera“ zakazano je za nedelju, 22. novembra, u 19 časova, u Narodnom pozorištu „Sterija“ u Vršcu. Organizatori pozivaju publiku da podrži mlade izvođače i upozna se sa njihovim radom.

(RTV)