Već godinu dana tržište peleta u Srbiji se ne smiruje. Zabrinjavaju najave da će biti i skuplje.

Tržište drvnog peleta u Srbiji dobro je snabdeveno, a potražnja opada iz nedelje u nedelju, ali cene su i dalje visoke, između 42.000 i 48.000 dinara po toni, rekao je za RTS profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu Branko Glavonjić.

Kao dva ključna razloga što pojeftinjenja nema naveo je to što domaći proizvođači nemaju finansijski pritisak, jer su u proteklih godinu dana ostvarili jako dobre rezultate iz kojih mogu da obezbede sredstva za svoju proizvodnju, i to što trgovci imaju velike zalihe, koje pokušavaju da prodaju po visokim cenama kako ne bi trpeli gubitke.

Najave da bi tona mogla da dostigne 55.000 do 60.000 dinara Glavonjić je odbacio. „Ne, to nije realno i to su zaista čiste spekulacije“, ocenio je Glavonjić.

Prema njegovim rečima, poskupljenje je izazvala prošlogodišnja odluka o povećanju cene struje i smanjenju granice za ulazak u crvenu zonu, posle čega je veliki broj domaćinstava grejanje na struju zamenio peletom.

„To je generisalo potražnju, potražnja je generisala cene i to je najbolji pokazatelj kako tržište jednog energenta utiče na tržište drugih energenata“, rekao je Glavonjić.

„Nema monopola, problem je model nabavke“

Monopol na tržištu ne postoji, naglasio je, jer na njemu posluje više od stotinu proizvođača, trgovaca i uvoznika, a najveća fabrika ima tržišni udeo između 11 i 15 odsto. Problem je, dodao je, model nabavke, jer takozvani ad hok trgovci, poput poljoprivrednih apoteka i stovarišta građevinskog materijala, pelet kupuju po znatno višim cenama od velikih skladišta.

Glavonjić je naveo i da je, od početka primene Pravilnika o drvnim gorivima pre 14 meseci, zaključno sa 20. novembrom pelet sertifikovalo 57 domaćih i 16 inostranih proizvođača.

„Ja sam siguran da ukoliko u narednim mesecima ne dođe do nekih značajnijih promena na tržištima ostalih energenata, da će pitanje pojeftinjenja drvnog peleta vrlo brzo doći na dnevni red domaćih proizvođača i trgovaca. Dakle, u narednim nedeljama sigurno možemo da očekujemo nešto tako“, poručio je Glavonjić.

(RTS)