Zatvorena biračka mesta na ponovljenim izborima

Glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima na 53 biračka mesta ponovljeno je danas, a biračka mesta zatvorena su u 20 časova.

Posmatračka misija Crta objavila je da izlaznost do 19 časova, na 53 biračka mesta na kojima se danas ponavlja glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima, iznosi 43,6 odsto.

Republička izborna komisija (RIK) odlučila je da se glasanje ponovi na 31 biračkom mestu na kojem nije bilo moguće utvrditi rezultate izbora održanih 25. oktobra i na 22 mesta na kojima je glasanje poništeno odlukama nadležnih izbornih komisija.

Glasanja se na pojedinačnim biračkim mestima u Aleksincu, Bačkoj Topoli, Babušnici, Bojniku, Vladičinom Hanu, Inđiji, Zemunu, Kanjiži, Koceljevi, Kuli, Kruševcu, Kuršumliji, Loznici, Ljigu, Majdanpeku, Novom Pazaru, Petrovcu na Mlavi, Pirotu, Požarevcu, Prokuplju, Subotici, Trsteniku, Ćupriji i Šidu.