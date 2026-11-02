Priveden Davor Macura, vlasnik Alta banke, određeno zadržavanje do 48 sati

Davoru Macuri, biznismenu i vlasniku Alta banke, nad kojom je proglašen stečaj, određeno je zadržavanje po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (JTOK). Ovu informaciju potvrdili su iz advokatske kancelarije Spahović, koja zastupa Macuru. Prema navodima domaćih medija, Macura je jutros priveden nakon što je izvršen pretres Alta banke, kao i prostorija koje koristio, prenosi 24sedam.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije oduzeo je dozvolu za rad Alta banci, koja je u stopostotnom vlasništvu „Alta“ grupe biznismena Davora Macure, koji je karijeru počeo kao vlasnik jedne menjačnice u Zemunu, u naselju Altina.

Mediji su ga godinama opisivali kao biznismena bliskog Srpskoj naprednoj stranci, iako nema potvrde da je njen član.

Pošto je NBS pokrenula postupak stečaja, nepravilnosti u poslovanju „Alta grupe“ prijavljene su i u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori, dok se otvara pitanje sudbine novca deponenata i odgovornosti za propast banke.

Alta banka je za sedam godina od male naslednice jugoslovenskog JUBMES-a postala institucija kojoj su najveća državna preduzeća poveravala novac građana.

(RTS)