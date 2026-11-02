Vrhovni sud: Predmet „Nadstrešnica“ kod sudije izvestioca

Vrhovni sud saopštio je da je predmet u slučaju „Nadstrešnica“ kod sudije izvestioca i da se očekuje da, nakon proučavanja spisa, u najskorijem roku bude iznet na većanje.

U saopštenju se podseća da su protiv rešenja Apelacionog suda u Novom Sadu, kojim je preinačena odluka Višeg suda i potvrđena optužnica protiv 13 osoba u ovom slučaju, branioci okrivljenih Anite Dimovski, Gorana Vesića i Jelene Tanasković podneli zahteve za zašitu zakonitosti.

Viši sud u Novom Sadu dostavio je, kako je navedeno, 6. oktobra Vrhovnom sudu spise, koji su zavedeni i dodeljeni u rad sudiji izvestiocu. Pored toga, Vrhovnom sudu su 16. oktobra dostavljeni spisi i Apelacionog suda u Novom Sadu, te su združeni sa prethodnim spisima.

„Predmet se nalazi kod sudije izvestioca i očekuje se da nakon proučavanja spisa predmeta u najskorijem roku bude iznet na većanje. Vrhovni sud će nakon ekspedovanja odluke iz suda, po podnetim zahtevima za zaštitu zakonitosti branilaca okrivljenih, blagovremeno obavestiti javnost“, navedeno je u saopštenju.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je u slučaju „Nadstrešnica“ podiglo optužnicu protiv 13 osoba, među kojima su i bivši ministri Goran Vesić i Jelena Tanasković, nakon čega je Viši sud u Novom Sadu u odnosu sedam optuženih odbio, a u odnosu na ostale potvrdio optužnicu.

Apelacioni sud u Novom Sadu je zatim ovo rešenje preinačio i potvrdio optužnicu za svih 13 osoba.

(RTS)