Raspisan drugi Javni poziv za kreditnu podršku agraru

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisala je drugi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobrenje kreditne podrške u poljoprivredi za 2026. godinu.

Zahtevi se podnose u periodu od 2. novembra do 2. decembra 2026. godine, preko poslovnih banaka koje imaju zaključen ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Krediti se odobravaju u dinarima, sa rokom otplate do tri godine, odnosno do pet godina za pojedine namene, uz fiksnu kamatnu stopu na godišnjem nivou.

Za većinu korisnika kamata iznosi 3 odsto na godišnjem nivou, dok je 1 odsto za mlade poljoprivrednike do 40 godina, žene i nosioce gazdinstava u područjima sa otežanim uslovima rada. Ista kamatna stopa važi i za nabavku kvalitetnih priplodnih junica i krava, dok je za nabavku đubriva kamata 0 odsto.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu prof. dr Dragan Glamočić istakao je da je raspisivanje drugog javnog poziva za kreditnu podršku još jedna potvrda da Ministarstvo nastavlja da ispunjava obaveze prema poljoprivrednim proizvođačima.

„Od početka godine imali smo jasan plan i kalendar javnih poziva, kog smo se dosledno pridržavali. Sve što je do sada bilo predviđeno realizovali smo u skladu sa utvrđenom dinamikom, a tako je i sa kreditnom podrškom koju smo najavili i koja je sada dostupna našim poljoprivrednicima. Naš cilj je bio da poljoprivrednicima obezbedimo sigurnost i predvidivost, kako bi mogli da planiraju svoju proizvodnju i ulaganja. Doslednim poštovanjem kalendara javnih poziva i ispunjavanjem preuzetih obaveza pokazali smo da smo u tome uspeli“, poručio je Glamočić.

Kreditna podrška namenjena je finansiranju više vrsta aktivnosti u poljoprivredi, uključujući razvoj stočarstva, ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva, kao i investicije u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu. Sredstva se mogu koristiti i za nabavku hrane za životinje, kao i za nabavku kvalitetnih priplodnih junica i krava starosti do pet godina, kao i za određenu mehanizaciju i opremu u biljnoj proizvodnji.

Pravo na kreditnu podršku mogu da ostvare nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnici i pravna lica – zemljoradničke zadruge, pod uslovom da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da imaju aktivan status i obnovljenu registraciju za 2026. godinu.

Maksimalan iznos kredita iznosi do 6 miliona dinara za fizička lica i preduzetnike, odnosno do 18 miliona dinara za pravna lica.

(Pančevac)