EDS: Aplikacija za prijavu stanja brojila radi nesmetano

Elektrodistribucija Srbije obavestila je danas korisnike aplikacije ED Srbije da prijava stanja brojila funkcioniše nesmetano i da kao i svakog meseca od 1. do 6. mogu prijaviti stanja i time ostvariti popust od šest odsto.

Samo u prvom danu prijave putem aplikacije je primljeno i obrađeno gotovo 170.000 prijava stanja brojila. Prijava je moguća i besplatnim pozivom kontakt centra na broj 0800 360 300, kao i putem imejla i internet stranice www.elektrodistribucija.rs.

Podsećamo javnost da EDS posluje kao posebno pravno lice, van sistema Elektroprivrede Srbije još od 2021. godine, te su netačni navodi koji su se pojavili da aplikacija ED Srbije ne radi, kao i navodi da se platni promet sa korisnicima obavljao preko Alta banke.

Aplikacija ED Srbije koju su napravili zaposleni EDS svakog meseca kontinuirano beleži rast i do sada ju je instaliralo više od milion korisnika mobilnih telefona.

Pored očitavanja brojila, korisnici ED Srbije mogu da se prijave i za notifikacije o planiranim isključenjima u svojoj opštini, a pripremaju se i nove funkcionalnosti za korisnike aplikacije.

(Dnevnik/Elektrodistribucija Srbije)