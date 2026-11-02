Viši sud u Novom Sadu objavio imena 18 pomilovanih

Kako je navedeno, Nebojša Đokić je oslobođen od krivičnog gonjenja za krivično delo pranje novca, Dijana Hrkalović je oslobođena od krivičnog gonjenja za krivično delo trgovina uticajem, dok je Marko Pavlović oslobođen od krivičnog gonjenja za krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Dragana Živadinović oslobođena je od krivičnog gonjenja za krivično delo zloupotreba službenog položaja u sticaju sa krivičnim delom falsifikovanje službene isprave, dok je odlukom predsednika Srbije usvojena molba za pomilovanje Miloša Dugalića, pa je on oslobođen od daljeg izdržavanja kazne zatvora, na koju je osuđen presudom Apelacionog suda u Beogradu.

Sve navedene odluke predsednika Republike Srbije o pomilovanju stupaju na snagu danom njihovog donošenja, dodaje se u saopštenju.

Viši sud u Beogradu će, kako je najavio, u predmetima na koje se dostavljene odluke odnose nadalje postupati u skladu sa zakonom i relevantnim podzakonskim aktima.

U Novom Sadu pomilovano 18 osoba

Viši sud u Novom Sadu saopštio je da je od Ministarstva pravde dobilo odluke o pomilovanju 18 osoba u postupcima koji se vode pred ovim sudom.

„Višem sudu u Novom Sadu dostavljeni su dopisi Ministarstva pravde od 2. novembra i odluke o pomilovanju predsednika Srbije od 27. septembra, u postupcima pomilovanja pokrenutim od strane ministra pravde po službenoj dužnosti 25. septembra, kojima se u postupcima koji se vode pred ovim sudom oslobađaju od krivičnog gonjenja“, saopšteno je iz tog suda.

Kako je navedeno, od krivičnog gonjenja se oslobađaju: Gorski Matović za krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj pripredbi ili javnom skupu, Igor Elez za krivično delo primanje mita, Stevica Kiš i Aleksandar Kocić za krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj pripredbi ili javnom skupu, Ognjen Stanković za krivična dela nasilničko ponašanje na sportskoj pripredbi ili javnom skupu i teška telesna povreda i Nemanja Narači za krivična dela nasilničko ponašanje na sportskoj pripredbi ili javnom skupu, teška telesna povreda i izazivanje opšte opasnosti.

Pored toga, od krivičnog gonjenja se oslobađaju i Anja Pitulić, Jovan Dražić, Dejan Bagarić, Doroteja Antić, Branislav Đorđević, Mila Pajić, Davor Stefanović, Srđan Đurić, Mladen Cvijetić, Lado Jovović, Marija Vasić i Lazar Dinić za krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije u saizvršilaštvu u vezi sa krivičnim delom napad na ustavno uređenje i krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

Tadašnji predsednik Srbije Aleksandar Vučić je pre ostavke 27. septembra izjavio da je doneo odluku o pomilovanju 49 osoba.