OFK Vršac očekuje težak meč protiv FK Proleter 023

U 17. kolu Mozzart Bet Prve lige Srbije OFK Vršac igraće protiv FK Proleter 023, u subotu 7, novembra. Andrej Pivaš je tim povodom navijačima poručio da su svi u timu svesni da ih čeka težak meč, ali da su spremni da pruže svoj maksimum.

„Utakmicu dočekujemo u odličnom raspoloženju, sa dosta samopouzdanja nakon pobede protiv TSC-a. Ipak, ostajemo maksimalno fokusirani. Idemo u Zrenjanin spremni da pružimo svoj maksimum i pokušamo da nastavim pobednički niz“, rekao je Pivaš.

Osvrnuo se mladi vezista, koji je na pozajmicu iz FK Vojvodina stigao pre početka sezone, na prethodno kolo protiv TSC-a i pravu borbu za bodove.

„Svi su možda očekivali da će TSC nastaviti svoj niz bez poraza, ali mi smo verovali da možemo da ih zaustavimo. Naš cilj nije bio samo da im nanesemo prvi poraz, već da pokažemo koliko Vršac može“, siguran je Andrej Pivaš.

16. kolo Andreju potvrđuje veru u timski duh koji poseduje OFK Vršac.

„Svi smo dali svoj maksimum, borili smo se jedni za druge i uspeli da sačuvamo pobedu u zaista teškoj utakmici. Za sve je najveći izazov definitivno bio period nakon drugog gola, kada smo ostali sa igračem manje, a situacija je bila dodatno otežana crvenim kartonom našeg golmana. U tom trenutku naš napadač je morao da stane na gol, što sigurno nije svakodnevna situacija. U svim trenucima, ekipa je pokazivala neverovatan karakter, zajedništvo i požrtvovanost!“

Sa FK Proleter 023 prošlog puta smo se sastali u 2. kolu Mozzart Bet Prve lige Srbije na Gradskom stadionu u Vršcu, kada je Dimitrije Petronijević jedinim golom na utakmici postavio konačni rezultat 1:0. U narednom kolu gostovaćemo na Gradskom stadionu u Zrenjaninu, u subotu u 14 časova.

„Mislim da smo poslali jasnu poruku da nikome neće biti lako protiv nas“ zaključio je Andrej Pivaš.

(OFK Vršac)