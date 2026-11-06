Železničar spreman za Radnički: Detalji odlučuju u Pančevu

PANČEVO – U okviru 15. kola Mozzart Bet Superlige Srbije, fudbaleri Železničara u subotu, 7. novembra, od 17.00 časova na svom terenu dočekuju ekipu Radničkog 1923 iz Kragujevca. Pančevci u ovaj meč ulaze sa jasnom namerom da nastave sa dobrim igrama i pred domaćom publikom izbore povoljan rezultat protiv direktnog konkurenta.

Svoja očekivanja pred predstojeći susret izneo je šef stručnog štaba pančevačkog superligaša, Radomir Koković, koji je svestan da njegov tim očekuje težak i neizvestan duel.

– Spletom okolnosti mi smo poslednju utakmicu u prvenstvu igrali sa Radničkim, i Radnički je sutra. Mi smo dobro upoznati sa njihovim kvaliteta, a i oni su dobro upoznati sa našim kvalitetima. Očekujem sudar dve slične ekipe u smislu kvaliteta. Kao i u prvoj utakmici, presudiće detalji, preciznije ko se bude bolje adaptirao na gejm plan i ko bude bolje neutralisao kvalitete protivnika, koristio svoje vrline i ono u čemu je dobar – istakao je Koković.

Strateg Železničara se osvrnuo i na neplaniranu pauzu i odlaganje meča u Nišu, gde je ekipa otputovala, ali se zbog okolnosti vratila bez odigranog minuta, što je donekle poremetilo takmičarski ritam.

– Mi smo mi smo bili u dobrom naletu, u seriji od dosta vezanih pobeda i svakako smo u tu utakmicu ušli sa dobrim momentumom, sa dobrim nabojem i bili smo spremni da se takmičimo. Utakmica nije odigrana, mi ćemo morati da je nadoknadimo što će kasnije da nam pravi problem u rasporedu, ali to je srpski fudbal. Moramo da se adaptiramo na novonastalu situaciju i da izvučemo maksimum – jasan je šef struke Pančevaca.

Pored priprema za prvenstveni duel, u taboru Železničara ima i razloga za ponos. Objavljen je spisak selektora U21 reprezentacije Srbije, Zorana Bate Mirkovića, na kojem su se ponovo našla imena mladih prvotimaca kluba iz Pančeva. Poziv u nacionalni tim dobili su Aleksa Kuljanin i Uroš Tegeltija, dok je u najužem krugu kandidata bio i Janko Jevremović.

– To je satisfakcija za nas i potvrda da nešto u ovom klubu radimo kako treba – zaključio je Radomir Koković.

(FK Železničar)