Remi u gostima: OFK Vršac bolji, ali osvojio samo bod

Fudbaleri OFK Vršca remizirali su na gostovanju Proleteru 023 u Zrenjaninu rezultatom 1:1, u okviru 17. kola Mozzart Bet Prve lige Srbije. Vršački tim pružio je dobru partiju, stvorio prilike za pobedu, ali nije uspeo da ih realizuje i dođe do sva tri boda.

Domaćin je prvi stigao do prednosti, kada je Vukićević u 10. minutu zatresao mrežu našeg tima. Ipak, odgovor Vrščana stigao je veoma brzo. Već u 19. minutu Atem je postigao pogodak i poravnao rezultat na 1:1.

U nastavku susreta vršački fudbaleri bili su bolji rival, ali uprkos stvorenim šansama nisu uspeli da dođu do drugog pogotka i potpunog preokreta.

Nakon 17 odigranih kola, OFK Vršac zauzima četvrto mesto na tabeli sa 30 bodova, svega tri manje od prvoplasirane ekipe. Proleter 023 nalazi se na sedmoj poziciji sa 22 osvojena boda.

U narednom kolu na domaćem terenu OFK Vršac dočekuje Javor, a pred fudbalerima je nova prilika da nastave borbu za sam vrh tabele.

(OFK Vršac)