U petak počinje isplata osiguranih depozita klijentima Alta banke

Isplata osiguranih depozita klijentima Alta banke počinje u petak, 13. novembra, a građani će novac moći da preuzmu u više od 50 poslovnica Banke Poštanska štedionica širom Srbije. Sredstva će moći da podignu u gotovini ili da ih prenesu na račun u drugoj banci.

Građani treba da ponesu važeću ličnu kartu ili pasoš, kao i dokumentaciju o depozitu ili računu koji su imali u Alta banci.

Rok za preuzimanje osiguranih sredstava je tri godine od početka isplate.

Agencija za osiguranje depozita garantuje povraćaj sredstava do 50.000 evra po deponentu, dok će klijenti koji su na računima imali veće iznose ostatak novca morati da potražuju u stečajnom postupku.

(rts.rs)